I must-have Filorga ispirati alla medicina estetica per affrontare l’estate

Con l’arrivo della bella stagione, anche la pelle chiede un cambio di ritmo. Sole, caldo umido, aria condizionata: il mix estivo può mettere a dura prova l’equilibrio cutaneo. È il momento perfetto per rinnovare la routine skincare con trattamenti mirati e texture intelligenti. Come sempre, FILORGA risponde con l’eccellenza della cosmetica ispirata alla medicina estetica.

Il primo gesto di bellezza estiva è l’IDRATAZIONE. E non è solo un consiglio. Quando la pelle perde acqua, diventa spenta, ruvida e… invecchia più in fretta. Il segreto per mantenerla elastica e radiosa è utilizzare prodotti contenenti l’acido ialuronico.

Qualche esempio?

SIERO HYALU-FILLER | 30ml

Ispirato alle iniezioni di acido ialuronico, è un vero concentrato di tecnologia cosmetica: 5 diversi tipi di acido ialuronico (ad alto peso molecolare, reticolato, a medio peso molecolare, a basso peso molecolare, microframmentato) + l’esclusivo complesso NCEF che concentra potenti attivi ispirati alle iniezioni rivitalizzanti -antiossidanti, coenzimi, vitamine, amminoacidi e minerali. Arricchiscono la formula: alga rossa detox e fiore di sophora japonica per una protezione urbana h24. La texture è leggera, perfetta per l’estate, ma ultra-performante.

MASCHERA SOS POST-SOLE (O JET-LAG) | 1 maschera monouso

Troppo sole? Volo intercontinentale? Giornate intense? FILORGA ha pensato a una coccola express che fa tornare la pelle in forma in soli 15 minuti.

HYDRA-FILLER MASK – Idratazione in tessuto hi-tech

Una maschera che agisce come un’infusione idratante intensiva grazie all’acido ialuronico a basso peso molecolare ultra-frazionato, al complesso NMF-Like (Natural Moisturizing Factor), ispirato alla composizione del fattore naturale d’idratazione della pelle, ricco di aminoacidi, acido lattico, urea, zuccheri e ioni minerali e all’aloe vera. La SKIN-LIKE FIBER Technology, fibra prodotta dalla polpa di eucalipto, fa aderire la maschera come una seconda pelle, per un’azione super mirata.

UNIFORMITÀ & GLOW NATURALE – il tocco finale

Protezione + trattamento. L’alleato multitasking per l’estate.

OXYGEN-GLOW CC CREAM SPF30 – Glow con protezione | 40ml

Vero e proprio booster di ossigenazione, ispirata alla carbossiterapia, dona ossigeno alla pelle e le garantisce una tripla protezione (raggi UV + luce blu + inquinamento) per uniformare e illuminare l’incarnato. Il complesso SUPER-SKIN BOOSTING FACTORS, sviluppato da Filorga, combina un estratto di nasturzio ossigenante, acido ialuronico levigante e L-enzima detossinante.

Nella formula anche micro-pigmenti incapsulati per ottenere una tonalità rosa universale adatta a tutti gli incarnati. Texture leggera, nuance rosa universale che si fonde con ogni incarnato per un naturale effetto “bonne mine” immediato. Da usare da sola o come primer.