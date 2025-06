Wall/Pepper presenta la nuova finitura perlata

Da sempre sinonimo di ricerca, qualità e innovazione nel mondo della decorazione murale, Wall/Pepper amplia la propria gamma di materiali con WP/Perlage, l’innovativo materiale che coniuga performance tecniche e raffinatezza estetica.

WP/Perlage è la finitura caratterizzata da un delicato effetto perlato, pensata per interagire con la luce, suggerendo un tocco di raffinatezza allo spazio. La particolare texture del materiale genera riflessi e sfumature dinamiche che variano in base al punto di osservazione e alla sorgente luminosa. Tutte le grafiche a catalogo Wall/Pepper, soprattutto quelle dalle tonalità più chiare, possono essere stampate su questa nuova superficie, che ne esalta l’espressività con un’estetica più luminosa e raffinata. Le carte da parati realizzate in WP/Perlage si rivelano, così, il rivestimento ideale per dare vita ad ambienti dallo stile sofisticato e contemporaneo, da quelli residenziali agli spazi Ho.Re.Ca.

WP/Perlage è realizzato in TNT (tessuto non tessuto) composto da fibre di cellulosa e poliestere spalmato, combinazione che assicura non solo un’eccellente resa estetica, ma prestazioni tecniche ottimali in termini di resistenza e facilità di posa. Stampato con inchiostri pigmentati sicuri, ecologici e resistenti ai raggi UV, WP/Perlage è certificato in classe C-s1, d0 per la resistenza al fuoco, è dotato di buona resistenza meccanica, ed è facilmente lavabile con un panno umido e detergenti neutri.

Con WP/Perlage, Wall/Pepper conferma la propria vocazione alla sperimentazione e al design evoluto, cercando linguaggi espressivi sempre diversi abbinati a materiali altamente performanti.