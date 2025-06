Pulire i pori con il metodo all’avanguardia di FOREO

I pori. Ventimila sacche profonde che raccolgono lo sporco, il sebo e altre impurità che si depositano sulla nostra pelle nel corso della giornata. Quando il sudore si mescola al trucco, alla crema solare e agli inquinanti ambientali, può facilmente ostruire i pori. Il caldo e l’umidità dei mesi più caldi creano le condizioni ideali per l’accumulo sulla pelle, rendendo questo il periodo dell’anno in cui i pori ostruiti sono più comuni.

I pori ostruiti richiedono un cambiamento nella nostra routine di cura della pelle e FOREO, il gigante svedese della tecnologia per la pelle ha tutto ciò che serve per una pelle pulita.

KIWI con KIWI Active Pore & Blackhead Mask e KIWI Pore Minimizing Toner Pads

L’inizio della vostra routine per i pori ostruiti è KIWI Active Pore & Blackhead Mask. Questa maschera cremosa è la fase di preparazione perfetta prima di KIWI™ perché ammorbidisce la pelle e scioglie le impurità che si accumulano e si induriscono nei pori con il passare del tempo, permettendo di KIWI per aspirare meglio tutti gli ospiti indesiderati nei pori. Utilizza un’aspirazione a vuoto perfettamente calibrata per rimuovere efficacemente punti neri, punti bianchi, olio e altre impurità radicate nei pori. Inoltre, dopo aver estratto le impurità dalle profondità dei pori, i pori dilatati tornano alle loro dimensioni normali, lasciando la pelle liscia.

KIWI è un dispositivo super efficiente non solo per la rimozione dei punti neri sulla pelle giovane, ma anche per tutti coloro che preferiscono avere la possibilità di una pulizia profonda dei pori, comodamente dal proprio bagno.

Per assicurarsi che tutte le impurità siano state rimosse, terminare con l’uso di KIWI™ Pore Minimizing Toner Pads che seguono perfettamente questo dispositivo di aspirazione. Utilizzate il lato fortemente strutturato per rimuovere delicatamente le cellule morte, l’olio in eccesso e qualsiasi altra impurità ostinata che permane sulla pelle. Per le aree del viso soggette ad arrossamenti e pori dilatati, posizionare il lato liscio di un KIWI™ Pore Minimizing Toner Pads sulla pelle per un massimo di 5 minuti come maschera post-trattamento lenitiva e riparatrice.

BEAR 2

Si potrebbe pensare che questo dispositivo a microcorrente possa aiutare solo a sollevare e rassodare il viso, ma c’è molto di più. I risultati clinici dimostrano che il 90% degli utenti che utilizzano BEAR™ 2 hanno riferito un miglioramento della pigmentazione e dell’aspetto dei pori, il che significa che ha un impatto complessivo sull’intera texture della pelle.

Quindi il passo successivo per una pelle pulita dai pori è BEAR™ 2 e SUPERCHARGED™ Serum 2.0.

La microcorrente stimola la circolazione sanguigna e aumenta la produzione di collagene ed elastina, rendendo la carnagione più luminosa e liscia, con pori meno visibili. La microcorrente aumenta la circolazione sanguigna e la produzione di ATP e stimola la sintesi di collagene ed elastina, alleviando il dolore, accelerando la guarigione e il recupero muscolare. L’interazione sinergica di questi effetti porta a una pelle più liscia e compatta, con una consistenza e un tono migliori, offrendo benefici sia in superficie che sotto la pelle.

In sintesi, mentre il BEAR™ 2 non è un trattamento diretto per i pori ostruiti, ma può migliorare la salute e il tono generale della pelle, aiutando a prevenire l’ostruzione dei pori nel tempo.

UFO 3 con la maschera Matte Maniac 2.0 UFO

Con massaggio T-Sonic™, termo-terapia riscaldante e crio-terapia raffreddante, UFO 3 è il passo successivo perfetto nella vostra routine di pulizia dei pori. Mentre il massaggio T-Sonic™ Rilassa delicatamente i punti di tensione muscolare del viso e favorisce la circolazione; le sue pulsazioni contribuiscono inoltre a dilatare temporaneamente i pori e in sinergia con il riscaldamento Thermo-therapia infonde i principi attivi della maschera in profondità sotto la superficie della pelle, senza ostruire i pori.

La maschera ideale per affrontare i pori ostruiti è Matte Maniac 2.0 UFO™ mask dalla collezione di maschere attivabili con UFO di FOREO. Il carbone di questa maschera, con i suoi superpoteri di assorbimento dell’olio, agisce come una calamita, attirando l’olio, i batteri che causano l’acne e la sporcizia ostinata dalla profondità dei pori, lasciando la pelle sensibilmente più chiara, sana e rinfrescata. Un altro ingrediente, l’amamelide, astringente delicato ma efficace, è in grado di rimuovere l’olio in eccesso e di restringere i pori, riducendo al minimo la loro capacità di ospitare olio e sporco.

Chiudere il vostro UFO 3 trattamento con raffreddamento Cryo-terapia, che utilizza temperature estremamente basse, aiuta a ridurre l’aspetto dei pori. Spesso definita una soluzione di giovinezza istantanea, questa tecnica di raffreddamento è un modo sicuro e indolore per aiutare la pelle ad apparire più sollevata, soda e senza pori visibili.

Ora che i pori sono puliti, la pelle è pronta per ricevere tutti i buoni ingredienti del trattamento. Applicate la SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer e lasciate che l’acido ialuronico idratante, l’acido poliglutammico, il pantenolo idratante, la vitamina E e molto altro ancora facciano risplendere la vostra carnagione.