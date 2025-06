Armonia ed eleganza per un riposo su misura con i letto London di Noctis

Noctis presenta London, il letto imbottito firmato da Mattia Priori in collaborazione con N-Lab, l’ufficio tecnico dell’azienda dove prendono vita idee e progetti innovativi. Questo modello unisce design contemporaneo e funzionalità, risultando perfetto per arredare ambienti moderni con eleganza e praticità. La testata, realizzata in schiuma ad alta densità, garantisce un supporto confortevole, mentre il rivestimento completamente sfoderabile, disponibile in una vasta gamma di tessuti e colori, consente infinite possibilità di personalizzazione.

London si distingue per la sua testata con cerniera, un dettaglio che fonde estetica e praticità. Questa caratteristica non solo enfatizza il design contemporaneo, ma permette anche una manutenzione più agevole, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni versatili e facili da gestire. Per un ulteriore tocco di personalizzazione, la cerniera NZIP è disponibile in 12 colori, permettendo di adattare il letto a ogni stile.

Perfetto anche per la camera degli ospiti, il letto singolo London è una scelta moderna e funzionale. Grazie alla possibilità di sfoderare completamente il rivestimento, si adatta facilmente a qualsiasi esigenza di spazio e stile, mantenendo sempre un’eleganza attuale.

In base all’altezza del giroletto che si preferisce, è possibile scegliere tra diversi sistemi contenitore: Secret Box per i modelli con giroletto sottile H17 cm, Folding Box e PopUp per giroletto standard H27 cm.

Secret Box è caratterizzato da un cassetto su guide e un vano contenitore che scorre all’interno del telaio del letto, rendendosi visibile o invisibile con un semplice movimento; Folding Box è dotato di un pannello di fondo ripiegabile che consente un facile accesso al pavimento sottostante, senza dover spostare o sollevare la struttura; PopUp è costituito da comodini e cassettoni estraibili su entrambi i lati del letto (su un solo lato nei modelli singoli), per riporre comodamente abiti, accessori o biancheria, senza sollevare la struttura.

Grazie alla possibilità di scegliere tra diverse tipologie di piedi – in polipropilene, legno o metallo, con varie altezze, forme e colori – ogni modello London si adatta con eleganza a qualsiasi ambiente, rispondendo a ogni esigenza estetica.

Con London, Noctis esprime appieno il concetto di “letto industriale sartoriale”, offrendo una vasta gamma di misure, dal singolo al king size, per garantire soluzioni versatili adatte a ogni tipo di abitazione. London è la sintesi perfetta tra estetica e funzionalità, pensato per chi desidera un arredamento che rispecchi la propria personalità.