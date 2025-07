Bianca Twist di Contardi, un’istallazione luminosa e scenografica

Contardi arricchisce l’universo della collezione Bianca con Twist, la nuova sospensione a elica firmata Dainelli Studio: un segno fluido e scultoreo che trasforma la luce in un’espressione di movimento e stile.

Il design distintivo di Bianca si ispira alla struttura del fiocco di neve: a prima vista, appare come una macchia bianca, ma uno sguardo più attento, come attraverso una lente di microscopio, rivela la sua perfetta forma geometrica, frutto della bellezza della natura.

La lampada è composta da moduli collegati tra loro senza fili. Ogni modulo, infatti, include due circuiti stampati che, a contatto con quelli degli altri, trasmettono l’elettricità necessaria per illuminare la lampada.

La collezione è caratterizzata da una struttura laccato nero seta opaco o laccato ottone, che sostiene le sorgenti luminose tubolari. Non semplici diffusori in cristallo, ma vere e proprie lampadine a bassa tensione (24V) che si collegano per contatto. Le lampadine, progettate e realizzate da Contardi in tre diverse dimensioni, offrono non solo un’illuminazione di alto livello, ma sono anche facilmente sostituibili.

Twist si aggiunge alle versioni da tavolo, terra, applique e sospensione, incantando con la sua struttura scenografica e poeticità, dove la luce diventa eterea.

La collezione Bianca si distingue non solo per il suo design innovativo, ma anche per la sua straordinaria tecnicità. Grazie al suo elevato livello di ingegnerizzazione, Bianca rappresenta un equilibrio tra estetica e tecnologia, rendendola una scelta all’avanguardia per illuminare gli spazi contemporanei.