EISEBERG presenta la nuova linea di emulsioni corpo per prolungare la scia del profumo

La nuova creazione firmata EISENBERG, l’Émulsion Parfumée Corps incarna la perfetta unione tra l’expertise del trattamento e la fragranza. Per questo EISENBERG ha scelto di declinare questa preziosa emulsione in tre varianti, tutte ispirate alla collezione iconica L’Art du Parfum. Tre viaggi sensoriali, tre dichiarazioni di eleganza e di carattere, che trasformano la cura di sé in un vero e proprio stile di vita. Un invito a prolungare il piacere del profumo prendendosi cura di sé…

La Collection L’Art du Parfum è stata creata da José Eisenberg, il fondatore del marchio. Un concetto molto personale in cui si fondono il suo amore per l’Arte — la pittura, la fotografia d’arte, la poesia — e la sua passione per il profumo. Ogni fragranza rivela un mondo di emozioni, ricordi, equilibri sottili e unici, che l’artista brasiliano Juarez Machado, punto di riferimento dell’arte figurativa contemporanea, ha trasposto su tela. La Collezione è composta da Eaux de Parfum per uomo e donna, disponibili nei formati da 100, 50 o 30ml.

I 3 profumi femminili iconici sono:

J’OSE, il profumo cult di Eisenberg rappresenta la prima fragranza del marchio. Singolare ed elegante, riflette la personalità del suo creatore, José Eisenberg. Orientale Fresca. L’intensità sensuale del Café-Moka si mescola con la dolcezza del Gelsomino.

I AM è un profumo dall’equilibrio delicato e sensuale. La donna I AM seduce e affascina. È mistero e sogno, è tutte le donne. Floreale Fruttato Speziato

Il Lampone e le Bacche di Rosa si incontrano in un bouquet floreale di Rose, Gelsomino e Violette, dominato dalla Magnolia.

LOVE AFFAIR cattura il fulgore di un incontro, la sensualità di un istante rubato e la passione di un amore eterno. Floreale Legnoso Muschiato.

I Fiori di Tè e il Cassis si incontrano con la Rosa, la Violetta e il Gelsomino, per poi posarsi delicatamente sulle note voluttuose di Sandalo e Muschio.