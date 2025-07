Chanel N°1 presenta il nuovo Sérum en Brume alla Camelia Rossa

Un vero concentrato di giovinezza. Racchiuso nell’iconico packaging CHANEL dal colore rosso acceso, il SERUM EN BRUME N°1 DE CHANEL è perfetto da portare ovunque. Una brume ultra-leggera da infilare in borsa o in tasca per un’applicazione immediata e da ripetere durante la giornata.

Decisamente irrinunciabile grazie al suo iconico flacone, il SERUM EN BRUME N°1 DE CHANEL lenisce, protegge e ravviva lo splendore della pelle da mattina a sera. Prodigio di tecnologia custodito in un oggetto del desiderio rosso fiammante, il SERUM EN BRUME N°1 DE CHANEL è una capsula del tempo sensuale e sensoriale. Il formato pratico, le linee essenziali e le forme arrotondate che rievocano una pelle luminosa lo rendono l’alleato quotidiano da cui non separarsi mai.

Questo siero, coniuga l’intensità della preziosa camelia rossa e la leggerezza di un nuovo gesto. La camelia rossa, l’ingrediente star di N°1 DE CHANEL, sfida lo scorrere del tempo con la sua longevità, che le consente di vivere quasi 200 anni. Oggetto di studio da 19 anni dai Laboratori CHANEL, i poteri della camelia sono infusi nella formula del SERUM EN BRUME: l’estratto di camelia rossa, con un’alta concentrazione di acido protocatechico, stimola i meccanismi di vitalità della pelle e la protegge dallo stress ossidativo potenziandone le capacità di autodifesa del 141%, mentre i germogli di foglia di camelia la leniscono immediatamente.

Agitare, vaporizzare e riapplicare, ogni volta che lo si desidera. Il SERUM EN BRUME N°1 DE CHANEL agisce come uno scudo antiossidante che esalta la giovinezza della pelle, concentrando i propri poteri in una consistenza bifase delicata e impercettibile sulla pelle. Una brume rinfrescante e rivitalizzante da applicare in qualsiasi momento della giornata anche sopra il make up, per un effetto immediato.

Consigli d’applicazione

Il SERUM EN BRUME N°1 DE CHANEL si applica dopo la propria routine skincare, prima o dopo il make up.

• Agitare la brume per miscelare la consistenza bifase.

• Chiudere gli occhi e applicare il Siero brume sul viso con due vaporizzazioni orizzontali e due vaporizzazioni verticali.

Riapplicare ogni volta che lo si desidera nel corso della giornata.