Basta una piccola pressione e un po’ d’acqua per creare la magia… Nell’incavo delle mani nasce una schiuma ultra-densa, una nuvola di morbidezza. Scorre sulla pelle e avvolge ogni tratto, portando via con sé i residui della giornata. La danza delicata dell’acqua svela una pelle detersa, luminosa e avvolta da una sensazione di confort. Tutto questo è la magia che crea LA MOUSSE de CHANEL, il nuovo detergente efficace e sensoriale che elimina tutte le impurità con una detersione suprema. Ora arricchita con ceramidi di camelia, LA MOUSSE avvolge la pelle in una sensazione di confort.

In pochi secondi a contatto con l’acqua, la consistenza si trasforma in una schiuma densa e generosa, per una super-detersione.

Nel rispetto del microbioma cutaneo, LA MOUSSE purifica e lascia la pelle detersa, luminosa… una creazione che deterge e preserva la barriera cutanea. Filtri UV, make up e particelle di inquinamento: in un istante, LA MOUSSE libera la pelle dalle impurità.

LA MOUSSE è il gesto indispensabile di ogni beauty routine. Il segreto per una detersione fresca e ultra-efficace che preserva la barriera cutanea e il microbioma cutaneo. CHANEL ha sviluppato LE GESTE ULTRA MOUSSE, una gestualità di massaggio emblematica che mira a massimizzare la densità della schiuma e potenziarne l’efficacia.

Un gesto quotidiano da adottare per un’esperienza sensoriale unica:

Prelevare una piccola quantità di LA MOUSSE ed emulsionarla con un po’ d’acqua nell’incavo della mano.

Distribuire la schiuma su entrambe le mani, quindi respirare profondamente prima di applicarla sul viso.

Con la punta delle dita, effettuare piccoli movimenti circolari verso l’esterno. Poi, con tutta la superficie del palmo, effettuare movimenti circolari ampi e avvolgenti sulle guance, la fronte e il mento.

Risciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente la pelle.

Un momento per sé, in cui l’efficacia incontra la delicatezza. Ogni applicazione si trasforma in un momento di relax e benessere.