La Prairie presenta Eye Make Up Remover, la sua ultima innovazione per gli occhi

Rimuove facilmente il trucco a lunga tenuta e waterproof, calmando e rinfrescando la delicata zona del contorno occhi. Associando texture setosa ed efficacia bifasica, Eye Make Up Remover segna una nuova frontiera nella ricerca di La Prairie, per elevare ogni passo del rituale di bellezza.

Eye Make Up Remover di La Prairie si ispira alla purezza immacolata delle acque svizzere. Pensata per rimuovere il trucco a lunga tenuta e waterproof, questa soluzione innovativa non richiede sfregamenti eccessivi. La formula è perfettamente adatta anche in caso di extension delle ciglia, grazie alla sua composizione delicata. Inoltre, può essere utilizzato anche come struccante per le labbra.

Attiva e precisa, questa esclusiva formulazione bifasica associa efficacia detergente e benefici per la cura della pelle. La texture idratante è arricchita con Estratto di Fiordaliso per lenire e rinfrescare la delicata zona degli occhi e delle ciglia, lasciando la pelle morbida e confortevole. Allo stesso tempo, il Complesso Cellulare Esclusivo di La Prairie™ aiuta a energizzare e rivitalizzare la pelle, supportandone il naturale processo di rinnovamento. Infusa con Biotina (Vitamina B7), la formula nutre e rinforza ciglia e sopracciglia, rendendole più lucide, sane ed esaltandone la naturale bellezza.

Testata oftalmologicamente, la formula ha un livello di pH neutro simile alla composizione lacrimale.

Prima dell’uso, è necessario agitare bene il prodotto, per miscelare la formula bifasica. La fase azzurra sottostante, arricchita con Pantenolo lenitivo e Biotina, si unisce alla fase superiore cristallina, arricchita con oli ed Estratto di Fiordaliso. Insieme, formano un’infusione setosa, pensata per dissolvere ogni traccia di trucco. Si applica il prodotto su un dischetto di cotone e si preme delicatamente su un occhio. Si lascia agire qualche secondo affinché la formula dissolva il trucco waterproof, poi si fa scivolare delicatamente il dischetto dall’angolo interno a quello esterno dell’occhio. Si ripete sull’altro occhio utilizzando un nuovo dischetto di cotone. Infine, si risciacqua con acqua, per rimuovere i residui di prodotto e rivelare una pelle lenita e rinfrescata.

Si prosegue con il rituale La Prairie preferito di cura della pelle.