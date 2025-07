Il fascino dei decori floreali negli arredi Tomasella

Nel mondo dell’interior design il pattern floreale si riconferma come un elemento decorativo che conferisce agli spazi un tocco poetico e insieme contemporaneo. Tra suggestioni grafiche e trame artistiche, i motivi ispirati alla natura tornano protagonisti degli arredi contribuendo a definire l’identità degli ambienti. Tomasella, da sempre interprete delle evoluzioni del gusto, propone una lettura raffinata e versatile di questa tendenza, integrando decori fioriti in prodotti iconici e altamente personalizzabili come la cabina armadio Pratico e la madia Vinci.

Pratico è una cabina armadio composta da boiserie personalizzabili disponibili in una vasta gamma di finiture, tra cui anche grafiche stampate floreali, che trasformano la parete attrezzata in un fondale decorativo di grande impatto. A questa base si aggiungono soluzioni modulari pensate per rispondere a ogni esigenza: cassettiere sospese o a terra, ripiani con illuminazione a LED, accessori estraibili e un’isola attrezzata centrale con top in vetro fumé che crea un elegante effetto vedo-non vedo.

Una cabina armadio che richiama lo stile sofisticato delle boutique di lusso, dove ogni dettaglio – dal contenimento all’estetica – è studiato per combinare bellezza e funzionalità.

Vinci è una madia dallo spirito contemporaneo, progettata per rispondere al desiderio di massima personalizzazione. Proposta in molte configurazioni tra ante e cassetti, il modello si distingue per il profilo in metallo che definisce il basamento, incornicia i frontali e integra le prese maniglia in un’unica soluzione grafica ed elegante. Top e struttura sono disponibili in essenze, finiture materiche e laccati, e per chi ama osare con il decoro, Tomasella ha ideato grafiche, tra cui spiccano i motivi floreali, capaci di trasformare un mobile contenitore in un elemento artistico, ricco di stile e personalità. In alternativa, i frontali possono essere scelti anche in legno canettè, per un effetto materico e tridimensionale, perfetto per chi cerca soluzioni dal forte impatto visivo.

La madia Vinci riesce a inserirsi armoniosamente in ambienti moderni e ricercati, diventando un punto focale della stanza.

Le nuove proposte Tomasella confermano che anche i dettagli decorativi possono assumere un ruolo centrale nell’arredo. Il motivo floreale si afferma così come una vera e propria forma di espressione, capace di evocare emozioni e definire l’atmosfera degli spazi abitativi.