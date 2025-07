I profumi di Gisada parlano di una libertà sussurrata

Le interpretazioni olfattive di Royal e Imperial della Luxury Line di Gisada anticipano il desiderio di partire e trasformano ogni respiro in un nuovo orizzonte. Con le fragranze Royal e Imperial, il brand accompagna in un percorso evocativo che non ha coordinate precise, ma inizia sulla pelle e conduce lontano. È un invito silenzioso, un sussurro elegante che risveglia il desiderio di “altrove”, di scoperta, di possibilità.

Royal è presenza silenziosa e carisma naturale. Si apre con una fusione audace e luminosa di cuoio e gelsomino, per poi svelare un cuore avvolgente di fresia, violetta e oud fumoso. Le note di fondo – ambra dorata, muschio vellutato e vaniglia cremosa – creano una scia raffinata e inconfondibile, che evolve nel tempo e si fonde con l’essenza di chi la indossa. Una fragranza che racconta eleganza, mistero e una sensualità profonda e misurata.

Imperial, invece, è una dichiarazione di stile e carattere. L’apertura balsamica di abete, cipresso e limone lascia spazio a un cuore caldo e speziato, dove incenso, ambra e noce moscata si intrecciano al cashmeran. Le note di fondo – vetiver, patchouli e muschio di quercia – radicano la fragranza in una dimensione più intensa, legnosa e avvolgente. Parla con autorevolezza, ma sempre sottovoce. Parte della Luxury Line, Royal e Imperial sono pensati per evocare emozioni autentiche, per risvegliare ricordi e suggerire nuovi inizi. Non servono biglietti né bagagli: basta lasciarsi guidare dai sensi. Royal e Imperial della Luxury Line sono disponibili nel flacone da 100 ml.