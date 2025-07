Baume & Mercier presenta il Riviera Cronografo Flyback

Con i suoi segnatempo sintesi di prestazioni tecniche ed estetica d’eccezione, Baume & Mercier cattura ogni secondo trasformandolo in un istante unico e rende indimenticabili i momenti preziosi della vita. Con la collezione Riviera, la Maison immortala questi momenti come un fotografo cattura la fugacità di un’azione, mettendo in luce l’intensità di un’emozione. Fin dalla sua fondazione nel 1830, Baume & Mercier dedica le proprie competenze tecniche e il suo stile di design a tutti i momenti della vita.

Dedicati ai momenti personali vissuti in piena autenticità, il Riviera Cronografo Flyback (M0A10828) rivela chiaramente la percezione del tempo di chi li indossa. È un uomo che si sente padrone del suo tempo e della sua vita. Sicuro di sé, sa esattamente ciò che vuole e cosa aspettarsi dall’orologio che ha scelto e che lo accompagnerà in ogni momento della vita. È certo della sua scelta perché riconosce l’affidabilità, la pregevole fattura e il patrimonio di una Maison la cui eccellenza orologiera si tramanda da quasi 200 anni.

Lo stile sporty-chic della collezione Riviera si ispira alla Costa Azzurra, esprimendo le diverse sfaccettature di questo luogo leggendario. La cassa e la lunetta dodecagonali richiamano con forza i rilievi che scolpiscono la costa. I quadranti luminosi dai riflessi discreti evocano i contrasti cromatici e gli elementi vegetali, minerali e marini della regione, così come l’atmosfera chic bohémien. L’art de vivre che vi regna coniuga spensieratezza, benessere, desiderio di libertà e quell’aspirazione a circondarsi di bellezza, raffinatezza, purezza e un certo stile insieme naturale e sofisticato.

I nuovi cronografi Riviera colgono il fascino e l’intensità dei momenti di vita offerti da questo luogo magico, tra relax, sport acquatici e vivaci feste alla moda. Momenti resi indimenticabili dalla precisione e dall’affidabilità di questi segnatempo ad alta tecnologia.

Questa edizione limitata di 73 esemplari, in omaggio all’anno di lancio della collezione Riviera nel 1973, incarna la quintessenza del cronografo. Le funzioni flyback (o “ritorno in volo”, che consiste nell’arrestare, azzerare e riavviare il cronometro grazie alla semplice pressione di un secondo e identico pulsante situato a ore 4), telemetro e tachimetro lo rendono uno strumento prezioso a completamento dell’indicazione di ore, minuti, piccoli secondi e data. La sua meccanica sofisticata è un’opera di grande bellezza, che orna il luminoso quadrante dorato spazzolato verticale dal tocco vintage, dalle linee precise e dalla straordinaria leggibilità.

Il raffinato profilo concentrico dei contatori del cronografo, del telemetro e del tachimetro è incorniciato dai numeri romani e dagli indici rodiati e rivettati rivestiti in Superluminova beige (emissione blu). Rodiate e sfaccettate, le lancette di ore e minuti, anch’esse rivestite in Superluminova beige (emissione blu), contrastano con la lancetta dei secondi cronografici in acciaio azzurrato con il logo Phi sul contrappeso e quelle in acciaio lucido e azzurrato dei contatori.

A ore 4:30 una finestrella bianca svela la data. Con 41 mm di diametro e 14,34 mm di spessore, protetta da un vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati, l’emblematica cassa dodecagonale della collezione è lo scrigno in acciaio inossidabile lucido e satinato di questa creazione di altissimo livello. Anch’essa a dodici lati, fissata con quattro viti, la lunetta è in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil. Il fondello dodecagonale con vetro zaffiro, a sua volta fissato con quattro viti, reca incisa la dicitura speciale “Limited Edition One of 73” e può essere inciso. La corona ottagonale libera è ornata dal logo Phi, emblema della Maison, delicatamente in rilievo, e da una linea blu.

Il movimento automatico offre una riserva di carica di 42 ore e una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora). L’orologio ha un’impermeabilità di 10 ATM (circa 100 m). Il bracciale integrato e composto da tre file, con una maglia centrale valorizzata da smussature decorative, è in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata ed è dotato di un sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente sostituzioni senza strumenti particolari. La tripla fibbia pieghevole con pulsanti di sicurezza è anch’essa in acciaio inossidabile.