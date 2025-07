Catellani & Smith illumina l’esclusivo Phi Beach

Gioiello della Costa Smeralda, il Phi Beach di Baja Sardinia è una location di rara bellezza grazie alla sua posizione, collocata ai piedi della Fortezza Napoleonica di Forte Cappellini, a poca distanza dalla rinomata Porto Cervo.

Un luogo suggestivo, affacciato sul mare e circondato da formazioni rocciose, che si inserisce in perfetta armonia nell’ambiente naturale con la sua spiaggia privata arredata con comodi lettini e baldacchini prendisole, un beach bar e due ristoranti che offrono l’uno, un’esperienza gourmet con piatti della cucina mediterranea, e l’altro una carta più casual e leggera.

Al Phi Beach si possono ammirare tramonti i più belli della Sardegna, regalando agli ospiti del club un grande spettacolo della natura. Uno spettacolo che continua anche al calar della sera quando a illuminarsi sono le creazioni di Catellani & Smith. Tra le rocce di granito, dove sedersi e godere dell’incantevole panorama, splende Fil de Fer Outdoor dal grande diametro di 100 cm, qui proposta sia in alluminio naturale,

sia nella finitura anodizzata oro. Ad accompagnare le due grandi sfere, una versione customizzata della lampada: l’intreccio luminoso si adagia sulla roccia seguendone la conformazione, creando un effetto magico nella zona riservata a uno dei Premium tables di uno dei due ristoranti del Phi Beach.

Sull’ampio tavolo conviviale, l’atmosfera è riscaldata dalle lampade portatili a batteria e wireless Giulietta BE, in ottone vintage, che si accendono e variano l’intensità della luce con un semplice tocco della mano.

Giulietta BE torna anche sui tavoli del ristorante panoramico, che si distingue per grandi vetrate con un affaccio sul mare che riempie gli occhi. Lo spazio ospita, inoltre, le scenografiche lampade a sospensione Lederam Manta S2, scelte nella versione con schermo nero in fiberglass – rivestito al suo interno in foglia color oro – e con dischi in alluminio, anch’essi nella stessa finitura dorata, che custodiscono un modulo LED.

Il risultato estetico è di grande impatto, valorizzato ancora di più dalla presenza della nuova creazione Bellatrix, un grande disco in alluminio dal diametro di 120 cm che si caratterizza per la sua superficie irregolare, il cui disegno riproduce un gesto che disegna a mano linee radiali.

Realizzata con un procedimento esclusivo Catellani & Smith, la superficie di Bellatrix viene successivamente rivestita a mano in foglia color oro, mentre il disco è illuminato da 9 schede LED dedicate, integrate in un’asta in ottone da 10 mm di diametro, sostenuto da un flex in ottone che permette di orientare il fascio luminoso.