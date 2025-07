Il nuovo spray solare Lovers in the Sun Spray Solare Capelli by goovi

Il sole, la spiaggia, i momenti magici sotto i raggi dorati… l’estate è finalmente arrivata, ma i nostri capelli meritano di viverla in totale serenità. goovi, il brand co-fondato da Michelle Hunziker, è entusiasta di presentare una novità che completa la gamma solari Lovers In The Sun con la stessa filosofia che contraddistingue il brand: unire l’efficacia della scienza alla purezza della natura.

Lovers in the Sun Spray Solare Capelli non è solo un prodotto per proteggere la fibra capillare, è una carezza protettiva che nasce dalla terra. Con il 98,7% di ingredienti di origine naturale, una formula che parla il linguaggio della natura: dai preziosi Fagioli Azuki giapponesi che avvolgono ogni ciocca in uno scudo invisibile, al Fitosqualano derivato dall’olio di oliva che nutre senza appesantire, fino all’Estratto di Melone ricco di vitamine che dona vitalità. Con una delicata profumazione estiva dalle note floreali fruttate.

Lo squalano vegetale o fitosqualano è un emolliente naturale ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva caratterizzato da un’elevata affinità cutanea. Deriva, infatti, dallo squelene che è uno dei principali componenti del sebo umano e del film idrolipidico. Nutre a fondo la pelle prevenendo secchezza senza ungere.

Fagioli Azuki di origine giapponese, ricchi di peptidi naturali che grazie a processi biotecnologici aiutano a proteggere i capelli dai danni causati dall’esposoma ovvero l’insieme dei fattori ambientali che possono danneggiare pelle e capelli. In particolare, aiuta a proteggere dai danni causati dal calore e dall’esposizione ai raggi UV, luce blu, infrarossi. Aiuta inoltre a creare una barriera protettiva che protegge i capelli da agenti esterni come cloro e salsedine.