Solvie, il nuovo gioiello del gruppo aloatesino WinklerHotels

A Falzes (dintorni di Brunico), completamente rinnovato (anche nel nome) l’hotel Solvie, ovvero la via soleggiata, la stessa che ha intrapreso coraggiosamente la famiglia Winkler, quando ha deciso di sviluppare un nuovo progetto che non si fermasse solo all’aspetto estetico ma che rivoluzionasse il concetto di ospitalità.

Solvie diventa così un raffinato getaway dall’architettura innovativa e dagli ambienti raffinati, circondato dal verde e da un magnifico scenario alpino, dove praticare l’art de vivre concentrandosi sui propri desideri. Solvie è una rêverie dove chiudere gli occhi e lasciarsi scaldare dal tepore del sole, immersi nelle ampie piscine e vasche idromassaggio oppure nei comodi salottini del bar che punteggiano l’arioso giardino: il benessere è il fil rouge che coccola gli ospiti in ogni momento.

La novità è la filosofia che regala agli ospiti il lusso della vera libertà, con un’offerta culinaria di alto livello (da assaporare senza orari) e intriganti proposte per il tempo libero. La colazione si trasforma in un brunch, allungando le lancette fino alle ore 11:30, permettendo agli ospiti di dimenticare la sveglia. E se il riposo si prolunga, i ristoranti sono aperti tutto il giorno per soddisfare non solo l’appetito con piatti di tutti i generi ma anche il desiderio di dove assaporare le delizie. Si può pranzare e cenare al ristorante, in terrazza o a bordo piscina, senza badare all’orologio.

Per il pranzo, il Sensual Healthy Food è la scelta di chi vuole stare leggero con cool bowls, superfood e altri piatti speciali. L’apericena pomeridiano è salutare, con frutta e verdure fresche, abbinate a fingerfood memorabili per il palato. Inutile specificare che la cena mantiene la stessa formula: piatti gustosi e vari, menu diversi con insalate e antipasti a buffet. L’attenzione alla salute non è confinata solo a tavola: il benessere e il fitness sono due punti cardine sui quali si è sviluppato il Solvie, un luogo dove rigenerarsi da tutti i punti di vista. Quando si dice “a 360 gradi”, qui a Falzes si fa sul serio: sala yoga interna, piattaforma yoga all’aperto vicino al laghetto naturale, sala meditativa, palestra e sala cardio.

La spa invita gli ospiti a risintonizzarsi con se stessi con la “Skypool relax only” sull’attico al 5° piano, la grande piscina infinity e il laghetto naturale in giardino, la piscina interna, con lounge relax e jacuzzi. Lo spazio si dilata, le lancette dell’orologio si fermano e il relax diventa una sensazione che si perpetua durante tutto il giorno. Per sudare non possono mancare la sauna alle erbe e argilla, la sauna finlandese e il bagno di vapore aromatico e per riposare diverse sale e tanti angoli relax punteggiano il giardino e la spa per regalare a ciascuno un posto dove staccare la spina.

I nomi sono evocativi: Horizon relax room nel giardino delle saune per ammirare l’orizzonte che al tramonto si tinge di arancione, Spa dream relax room nell’area saune per chiudere gli occhi e sognare e Meditation relax room per affidare i pensieri all’atmosfera suggestiva della stanza e svuotare la mente.

Il luogo privilegiato dove praticare la mindfulness. Anche le esperienze firmate Solvie rendono la vacanza unica: escursioni guidate in luoghi splendidi, tour personalizzato in bici, lezioni di equitazione, golf, tour con auto sportive, nonché in inverno, sci, con skibus giornaliero ogni 15 minuti per raggiungere gli impianti del Plan de Corones.