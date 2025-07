Provex amplia la serie di cabine doccia Toga con finiture argento cromo

Grazie alla profonda conoscenza del settore e a un costante ascolto delle evoluzioni del mercato, Provex – azienda specializzata nella produzione di cabine e pareti per doccia e accessori tecnici per l’ambiente bagno – rinnova costantemente le proprie collezioni, per soddisfare le richieste estetiche e funzionali più elevate.

Con l’obiettivo di offrire una proposta sempre più ampia e trasversale, l’azienda arricchisce la Serie Toga con la finitura Argento Cromo. Questa si affianca alle già apprezzate versioni Champagne, Nero matt e Brillante lucido, nonché alle raffinate varianti spazzolate in Acciaio inox, Gun Metal (canna di fucile) e Copper (effetto rame).

Le cabine doccia Toga – sintesi di design raffinato, funzionalità evoluta e materiali di alta qualità – offrono la possibilità di scegliere la finitura più adatta allo stile architettonico e alle preferenze personali, trasformando l’ambiente bagno in un’oasi di benessere e comfort.

La nuova finitura nasce dall’esigenza di coniugare eleganza senza tempo e versatilità progettuale: il tono neutro ma brillante dell’Argento Cromo si abbina perfettamente alla rubinetteria tradizionale e si integra con una vasta gamma di materiali, rivestimenti e palette cromatiche. È quindi ideale sia per ambienti contemporanei che per contesti dal gusto più classico. Oltre all’estetica, la superficie cromata si distingue per la facilità di manutenzione e l’elevata resistenza all’usura, offrendo così una soluzione duratura e funzionale.

Le cabine doccia Toga sono disponibili con porta scorrevole o porta girevole in & out e ogni configurazione assicura stabilità strutturale e facilità d’uso. Tutti i modelli sono reversibili, hanno un’altezza di 2000 mm e sono realizzati con vetro temperato di sicurezza 6 mm, a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto.

La Serie offre un’estensibilità da 25 a 50 mm, per una perfetta adattabilità agli spazi. Nella versione con porte scorrevoli, il meccanismo di scorrimento con regolazione eccentrica, integrato nelle ruote collocate nella parte superiore del vetro, consente di compensare eventuali pendenze del pavimento, mentre le porte sganciabili facilitano la pulizia.

Inoltre, i box possono essere installati con o senza profilo a terra, per garantire massima flessibilità progettuale ed estetica. Un ulteriore dettaglio funzionale è la posizione ergonomica della maniglia, studiata per consentire una comoda e agevole entrata.

La Serie Toga è caratterizzata dal profilo a parete dotato dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex: una speciale guarnizione in PVC resistente all’acqua, che migliora l’igiene e riduce al minimo la manutenzione.

Grazie al profondo know-how e all’impiego di tecnologie produttive d’avanguardia, Provex è in grado di offrire soluzioni su misura per soddisfare le richieste di architetti e interior designer alla ricerca di prodotti eleganti, funzionali e dal design essenziale.

Con Provex, la qualità Made in Italy si unisce a innovazione tecnologica e design d’avanguardia, per trasformare l’ambiente bagno in uno spazio sempre più funzionale, sicuro e piacevole da vivere.