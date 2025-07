Il mondo di Isaholidays si prende cura anche del benessere degli animali

Anche il cane si gode la vacanza nelle strutture Isaholidays. La mattina inizia con una bella passeggiata rilassante con il guinzaglio a spasso per il villaggio, a caccia di nuovi angoli da esplorare, tracce da seguire. Poi appuntamento con gli amici alla Dog Zone di Isamar Holiday Village, un’area verde recintata dove tutti i cani possono correre e divertirsi in libertà. A Barricata ci si scatena invece nell’Area Agility con tanti attrezzi, giochi e addestratori che organizzano tante attività divertenti. Per il pranzo il cagnolino può stare insieme ai suoi amici umani, visto che tutti i ristoranti di entrambi i villaggi sono pet friendly.

Il pomeriggio, dopo un pisolino in veranda o in giardino, è ora di andare in spiaggia. Le Dog Beach di Isamar e Barricata accolgono tutti i quattrozampe nella spiaggia attrezzata con ingresso riservato, ombrelloni, lettini e doccetta. I cani hanno la possibilità di accedere al bagnasciuga e fare il bagno in mare in un’area a loro riservata. A Barricata Holiday Village il relax continua nella Dog Pool, uno spazio adiacente alle piscine e protetto da un cancelletto, per tenere d’occhio i propri amici umani. Tra le novità più recenti anche il Travel Dog: un servizio esclusivo gestito da un educatore cinofilo certificato che offre una serie di attività di allenamento e divertimento per i cani in un’area recintata e attrezzata.

Sia a Isamar che a Barricata Holiday Village tutte le tipologie abitative sono pet friendly, alcune dotate di cancelletto, con giardino recintato o ampia terrazza. Contattando lo staff prima della prenotazione si possono ricevere utili e preziosi consigli a seconda delle esigenze di fido.

Ma non solo dogs. Una passeggiata al tramonto in sella al cavallo in riva al mare.

A Barricata Holiday Village il sogno si realizza grazie alla Spiaggia delle Conchiglie, situata proprio di fronte al villaggio, una delle poche spiagge in Italia che permette l’accesso e la balneazione ai cavalli. Ma il sogno si realizza soprattutto grazie al Ranch del Mare. Situato all’interno di Barricata Holiday Village, è la meta ideale per gli appassionati di equitazione, ma anche per i principianti che desiderano avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina. Il maneggio e scuola di equitazione, gestito dagli Istruttori e Guide equestri Chiara Angelini e Fausto Sturaro, organizza lezioni e attività per bambini su Pony, passeggiate nel Parco Naturale del Delta del Po e in riva al mare, clinic di formazione equestre per cavalieri esperti, preparazione all’agonismo, doma e addestramento di puledri e cavalli riottosi.

Il benessere degli animali è al primo posto: i cavalli vivono più vicino possibile al loro habitat naturale, in ampi paddock e in branco, alimentati con fieno e, d’estate, erba fresca. La struttura coperta è ampia 1.000 mq a cui si aggiunge la scuderia con 22 box con paddock comunicante, il campo di sabbia di 1.100 mq e il campo in erba di 4.500 mq. Il tutto circondato da 2 ettari di paddock. Le dimensioni generose permettono a chi vuole di portare con sé il proprio cavallo e di usufruire degli spazi e servizi della scuderia.

“L’Adriatico è il mare che non ti aspetti” ama dire Devy Mantovan del Diving Center Chioggia di Isamar Holiday Village. I suoi fondali infatti custodiscono un mondo sommerso ancora tutto da scoprire, tra spugne, anemoni, piccoli paguri e grandi astici: è il Parco Sottomarino delle Tegnùe. Queste rocce sommerse, punto di riferimento per i sub più appassionati, sono veri e propri reef naturali che occupano un’area di circa 35 km. Le escursioni organizzate in mare aperto permettono di conoscere da vicino quest’area ad alto valore naturalistico, dal 2002 zona di tutela biologica con divieto di pesca.

Immersioni in mare, corsi formazione brevetti, corsi sub per adulti e bambini e Kids Bubble Maker. A 18 metri di profondità, ideale per il primo brevetto, si trova il relitto di una nave mercantile ormai divenuta parte dell’habitat marino che regala angoli da esplorare. Molto apprezzato dai più piccoli il Battesimo dell’acqua, mentre per gli adulti si organizzano attività originali e alternative come l’apnea meditativa. Una particolare attenzione viene rivolta alla sostenibilità con attività didattiche e pratiche per quanti desiderano mettersi a servizio del mare, anche in collaborazione con il WWF. Di assoluto richiamo l’evento della liberazione delle tartarughe che durante l’anno vengono soccorse e, una volta guarite, restituite alle loro acque.

Corsi subacquei per esperti e principianti e Battesimo dell’acqua anche al Barricata Diving Center dove vengono organizzati anche corsi per brevetti PADI e si pratica il Mermaid o nuoto a sirena. Un’attrazione da non perdere: l’escursione in gommone alla ricerca dei delfini. Il Parco Naturale Delta Po infatti ospita un Sito di Interesse Comunitario proprio per la salvaguardia dei delfini che si trovano in questa zona, che si estende per 220 km di fronte a Barricata.

Agosto è il mese dell’estate e il mondo Isaholidays scatena il divertimento. Giornate di giochi, sfide, partite e tante attività sportive, serate a tema e spettacoli esclusivi, party in piscina, live music e dj set con special guests per ballare sotto le stelle. Inoltre la cancellazione è gratuita fino a 21 giorni prima dell’arrivo.