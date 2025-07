In viaggio da Parigi a Hangzhou con la collezione Métiers d’art CHANEL 2024/25

Al numero 31 di rue Cambon, nell’appartamento di Gabrielle Chanel, l’immaginazione si libera davanti al grande paravento Coromandel del XIX secolo, i cui pannelli laccati illustrano i paesaggi incantati del Lago dell’Ovest di Hangzhou.

È lì, sul Lago Xihu, al tramonto, che si è tenuta la sfilata Métiers d’art nel dicembre 2024. Ed è lì, in quella stessa luce nebbiosa, che Mikael Jansson ha scattato le immagini della campagna. In un dialogo tra due continenti e due epoche, le silhouette slanciate e poetiche si susseguono, indossate dalle ambasciatrici CHANEL Tilda Swinton e Liu Wen e dalla modella Lulu Tenney. Il virtuosismo delle Maison d’art – Lesage, Atelier Montex, Lemarié, Lognon, Massaro, Goossens, Maison Michel, Paloma… – si dispiega implicitamente, mentre le plissettature diventano architetture, i ricami veri e propri paesaggi e le costellazioni di gioielli.

La campagna è permeata da un fascino misterioso, dominato da un nero profondo, materico, quasi liquido, come nel lungo cappotto di pelle impreziosito da una spilla a forma di camelia di Lemarié. Liu Wen incarna il tema della notte in un abito plissettato in charmeuse di raso nero intarsiato con ricami floreali, sormontato da un colletto ondulato con volant sapientemente realizzato da Lognon. L’abito da sera è sensuale con una blusa in raso con cintura impreziosita da fiori in pizzo di velluto, la cui trasparenza rivela un top gilet ricamato da Lesage.

Le collane dell’orafo Goossens mescolano grigio, blu notte e oro anticato per evocare lo scintillante cielo stellato. La foschia mattutina si posa su una giacca blouson color avorio in raso di seta a pieghe complete, abbinata a pantaloni coordinati dalla linea fluida e luminosa. Orchestrate da Lognon, queste pieghe compongono una silhouette diafana. Altrove, un caban in tela nera goffrata con ricamo sul collo di Montex è indossato con stivali alti fino alla coscia in vernice nera con zeppa trapuntata.

Il tema del viaggiatore si esprime attraverso outfit in maglia bicolore bianca e nera o con motivi ispirati ai paraventi Coromandel che reinventano il cardigan bicolore CHANEL. Un tema che si ritrova anche nelle grandi borse da viaggio in pelle trapuntata, in un beauty case in vernice e in una variante della nuova borsa CHANEL 25 in scintillante tweed nero. Da un paravento a un paesaggio, da un sogno a una silhouette, CHANEL ha creato una nuova fuga visiva dedicata a un viaggio immaginario e poetico.