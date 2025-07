Wall/Pepper presenta Immersive Surfaces, la nuova Capsule Collection

Nato dalla sinergia tra il team creativo di Wall/Pepper e l’estro inconfondibile di Karim Rashid, l’inedito progetto si traduce in una collezione di dieci design esclusivi che coniugano estetica e personalità in un’esplosione di colori carichi di energia, forme fluide e geometrie inaspettate.

La Capsule Collection Karim Rashid rappresenta molto più di una proposta decorativa, ma una pura espressione di contemporaneità e stile: ogni wallpaper è una dichiarazione di intenti, un invito ad abbandonare la neutralità per abbracciare un linguaggio visivo sofisticato e straordinario. Le texture diventano protagoniste, trasformano le pareti in opere d’arte capaci di raccontare un’estetica magnetica e coinvolgente. Le superfici si animano di tonalità fresche e forme dinamiche che si prestano a valorizzare ambienti residenziali, contesti commerciali, hospitality e progetti contract con una forza espressiva davvero unica.

“Con Immersive Surfaces, volevo superare i confini della parete piatta e creare qualcosa che coinvolgesse davvero i sensi. – racconta Karim Rashid – Questa collezione riguarda la trasformazione dello spazio bidimensionale in un’esperienza multidimensionale, dove geometrie, onde fluide e forme giocose evocano movimento, profondità ed emozione. È un modo per rendere le pareti non solo visibili, ma percepibii”.

Wall/Pepper e Karim Rashid ridefiniscono, così, insieme il concetto di wallcovering, e lo trasformano in un ‘percorso visivo’ ricco di emozione, materia e bellezza, attraverso immagini capaci di dare identità e carattere a qualsiasi spazio, unendo creatività e tecnologia in un equilibrio perfetto.

Come tutte le soluzioni Wall/Pepper, ogni grafica di questa esclusiva collezione è stampata su supporti di altissima qualità, realizzati con materiali performanti, resistenti e sostenibili, pensati per offrire durata nel tempo e sicurezza in ogni ambiente.

Con la Capsule Collection Immersive Surfaces, Wall/Pepper conferma il proprio impegno a valorizzare il ruolo della carta da parati come elemento chiave del progetto d’interni, continuando a proporre soluzioni decorative innovative che celebrano il design in tutte le sue forme.