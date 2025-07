Il nuovo Ribbon Wrapped Lash Extreme Length Tubing Mascara by Too Faced

Nel mondo del beauty, uno sguardo intenso e magnetico vale più di mille parole. Le ciglia giocano un ruolo fondamentale in questo silenzioso gioco di seduzione, incorniciando lo sguardo e trasformandolo nel protagonista indiscusso di ogni look. Lo sa bene Too Faced, il brand che ha costruito la sua reputazione su prodotti capaci di offrire risultati sempre sorprendenti, come l’iconico Better Than Sex, il mascara che ha rivoluzionato il mondo del beauty, diventando il n°1 negli Stati Uniti d’America.

Dopo aver conquistato tutti i beauty addicted donando un volume irresistibile, Too Faced torna a cambiare le regole del gioco con un prodotto che promette di lasciare senza fiato, portando le ciglia a vette inesplorate di perfezione e lunghezza: il Ribbon Wrapped Lash Extreme Length Tubing Mascara.

Grazie alla sua formula extra-black e alla rivoluzionaria tecnologia tubing Ribbon Wrap™, questo mascara straordinario avvolge ogni singola ciglia come un prezioso nastro di seta, allungandole all’infinito e donando uno sguardo intenso e definito che resiste a tutto, rimanendo impeccabile per 24 ore senza sbavature o grumi.

L’esclusivo Lash Extension™ Brush è stato progettato con una sola missione: valorizzare ogni tipo di ciglia, senza eccezioni. La sua forma innovativa è studiata per raggiungere anche le ciglia più nascoste negli angoli degli occhi e quelle più sottili e difficili da trattare. In questo modo, il nuovo Ribbon Wrapped Mascara firmato Too Faced trasforma qualsiasi tipo di ciglia, rendendole straordinariamente lunghe, definite e separate.