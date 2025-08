L’eleganza senza tempo di Chantelle

Chantelle arricchisce la sua offerta mare con nuovi modelli e tagli, colori e stampe. Il 100% dei prodotti beachwear sono certificati Oeko-Tex e più della metà hanno ricevuto la certificazione Bluesign, un’etichetta che garantisce un design responsabile ed eco-friendly.

Per la nuova collezione Chantelle presenta la nuova linea Sauvage, esclusiva e sofisticata, realizzata con un tessuto italiano di alta gamma e disponibile nelle stampe white jungle, pink jungle e wild leopard. Tra i modelli proposti, il nuovo triangolo Spacer senza ferretto, con cuscinetti amovibili e spalline multiposizione. Per il segmento basic, troviamo invece due nuove linee: Icon e Hera.

Icon unisce know-how ed eleganza, una linea semplice e allo stesso tempo raffinata, arricchita con accessori dorati a spirale. È disponibile in tinta unita (nei colori nero e mango) e in versione stampata (painted flowers e ink flowers). Hera diventa invece nuovo simbolo dello stile chic ed essenziale di Chantelle. Realizzata in maglia jacquard – con un tessuto italiano texturizzato con monogram C – si distingue per i colori brillanti e per gli accessori logati. Disponibile in verde smeraldo, fuxia e arancione.

Tra le altre novità: Eclipse, linea sofisticata realizzata in tessuto texturizzato effetto coccodrillo e accessori dorati ad anello; Shaman, linea eye-catching grazie al tessuto shiny color bronzo e al dettaglio a treccia; Totem, linea dallo stile grafico unico e contemporaneo, anch’essa realizzata con tessuto italiano texturizzato, è disponibile nelle varianti hypnotic earth, hypnotic yellow e green python.

Le collezioni beachwear sono affiancate da un’offerta di capi fuori-acqua coordinati: parei, maxidress, camicie, top, shorts e pantaloni, pensati per ogni stile ed occasione.

Accanto ai già noti modelli One Size, nasce una nuova gamma di costumi con sistema Easy Sizing. La collezione One Size, realizzata con un tessuto totalmente innovativo, in Maglia Santoni, garantisce un’estrema elasticità e si adatta a tutte le morfologie. Tutti i capi sono doppiati con il tessuto brevettato Soft Stretch, per garantire massima flessibilità e comfort. Una sola linea, nuove varianti colore e nuove forme. L’offerta dei modelli include: 4 parti basse (tanga, bikini, slip e culotte a vita alta) in taglia unica; 4 parti alte (triangolo e bralette già lanciati la scorsa stagione + triangolo vela e

bralette con spalline larghe) con taglie semplificate (XS/S, M/L) da mixare a seconda dei propri gusti; e infine 2 interi (tra cui il nuovo olimpionico), sempre con taglie semplificate. I nuovi colori includono il rosso tinta unita, le stampe sunrise e sunset in versione tie & dye e le fantasie lime e denim in versione splash. Grazie ai tessuti e ai piccoli dettagli di regolazione delle spalline e dell’allacciatura tutti i modelli sono molto facili da indossare.

Per quanto riguarda il segmento Easy Sizing, le proposte sono davvero tantissime. Grazie alle allacciature regolabili, alle doppiature di sostegno e ai tessuti Chantelle, ai ferretti aperti e flessibili e ai giochi di plissè, questa gamma è in grado di vestire dalla taglia XS alla XXL e tutte le coppe dalla A alla G.

Nella versione Metallic oppure nella versione Easy Pop, la scelta dei modelli è veramente ampia. 5 tipologie di reggiseno (balconcino, ferretto con scollatura profonda, coque, triangolo vela e bandeau senza ferretto); 5 tipologie di parti basse (slip, tanga, bikini, bikini sexy e culotte) e 1 intero senza ferretto. Disponibili nei colori tinta unita (raspberry e pop lime), metallic (ice cream e nero) oppure con stampe (denim, bold zebra, malibu palms e vibrations). Crop top, maxi-abiti e minigonne abbinati completano l’offerta beachwear divertente, colorata e inclusiva di Chantelle Pulp.