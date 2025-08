PANDORA indossa i colori dell’estate

Un tocco di luce, una vibrazione di colore, un’armonia perfetta da indossare ogni giorno. La collezione Timeless di Pandora si arricchisce di nuove sfumature: cristalli brillanti in tonalità delicate o vivaci, pensati per esaltare ogni gesto con eleganza. Ecco come dare nuova energia ai nostri look con dettagli che non passano mai di moda come ad esempio il Bracciale Tennis con cristalli gialli.

Il suo design classico del bracciale tennis incontra una nuance luminosa che regala un twist fresco e inaspettato, perfetta per accendere anche l’outfit più minimal. E ancora, gli Orecchini cerchi piccoli con cristalli azzurri. Hanno linee essenziali e una tonalità che ricorda il cielo d’estate: questi cerchi in versione mini sono ideali da abbinare, mixare o indossare soli per un effetto chic e leggero.

E ancora, il Bracciale Tennis con cristalli rosa scuro è romantico ma deciso. Questo bracciale gioca con le sfumature del rosa per reinterpretare la femminilità con carattere. Da solo o in layering, è l’alleato perfetto per ogni occasione speciale.