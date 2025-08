Stile e funzionalità per le Madie Every Time di Scavolini

Da oltre 60 anni, Scavolini è protagonista dell’arredamento italiano, unendo design, funzionalità e innovazione. Oggi l’azienda rinnova il suo impegno nell’interpretare le esigenze dell’abitare contemporaneo con la collezione Every Time, una gamma di complementi d’arredo pensati per esaltare l’estetica e la convivialità della zona giorno.

Tra le numerose alternative proposte da Scavolini, spiccano le nuove madie: arredi dal fascino senza tempo, rivisitati in chiave contemporanea. Linee eleganti, materiali di alta qualità e cura dei dettagli definiscono ogni modello, capace di trasformarsi in un mobile contenitore discreto o di emergere come protagonista decorativo, valorizzando ogni spazio con originalità e carattere. Complementi dal forte potenziale espressivo, le madie Every Time uniscono estetica sofisticata e funzionalità, adattandosi con versatilità a ogni ambiente della casa, dalla cucina al living, fino all’ingresso.

Cucina e sala da pranzo con stile. La madia Sherwood, con ante impiallacciate effetto spinato, dona calore e raffinatezza alla zona dining. Ideale per contenere piatti, bicchieri, posate e biancheria da tavola, diventa anche un elegante piano d’appoggio.

Living funzionale ed elegante. Le madie Diamond e Opera combinano capienza e impatto estetico: la prima in finitura laccata opaca effetto ossidato, la seconda in vetro lucido con stampa digitale effetto marmo. Soluzioni perfette per organizzare lo spazio con stile.

Ingresso con personalità. La prima impressione è quella che conta. I modelli Glow e Net, rispettivamente con ante in vetro specchiato bombato e con trama a rombi, trasformano l’area di accoglienza in uno spazio sofisticato e luminoso. Ideali per riporre gli oggetti di uso quotidiano, aggiungono all’ambiente un tocco di eleganza e identità fin dal primo sguardo.

Oltre ai modelli sopra citati, caratterizzati da elementi distintivi specifici, è possibile scegliere anche altre varianti della collezione, disponibili in un’ampia gamma di finiture – dal laccato al vetro dogato, dal Fenix NTM ai decorativi. Una versatilità che consente infinite combinazioni, per riflettere al meglio la propria personalità e dar vita ad ambienti esclusivi, cuciti su misura per ogni esigenza.

La collezione Every Time comprende anche tavoli, sedie e accessori come orologi e specchiere, pensati per arricchire ogni zona della casa con un tocco di unicità. Un’evoluzione che conferma l’impegno di Scavolini nell’offrire soluzioni d’arredo complete, che partono dalla cucina e abbracciano l’intera abitazione.