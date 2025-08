La collezione di Ludovica Mascheroni, nel nome del Made in Italy

Un lusso sussurrato e sofisticato per la nuova collezione di Ludovica Mascheroni. Linee eleganti e uno stile sobrio si fondono armoniosamente con fibre naturali di alta qualità e lavorazioni artigianali. Stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali di alta gamma, manifattura di pregio ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.

Per lei:

Pantaloni Capri o palazzo abbinati a camicette in seta o maglieria con dettagli lavorati crochet. Abiti lunghi in maglia di cotone da abbinare a giacche in twill di lana e lino. E ancora abiti sopra il ginocchio in suede con decori floreali tridimesionali. Completi camicia e pantalone in lino o in cotone. Bluse in seta georgette e organza dalla trasparenza impalpabile. Dettagli luminosi e fiori ricamati sussurrano femminilità e grazia. Completano i look gli iconi mocassini artigianali.

Per lui:

Completi in lino e in cotone, bomber in lino da indossare nelle fresche serate d’estate sopra a t-shirt girocollo in cotone. Maglieria raffinata nel prezioso blend cashmere e seta. Camicie con collo alla coreana in lana vergine e lino con tasche frontali. Polo a maniche lunghe in jersey di cotone da abbinare al pantalone in cotone e seta, o al pantalone in lana vergine e lino. Una moda che resta, dall’eleganza senza compromessi. Completano i look gli iconi mocassini artigianali.

La palette colori, sia per lui che per lei, è ispirata alle nuance naturali in cui spicca il blu oceano, il bianco candido, le tonalità della sabbia, della pietra e della terra, passando per il verde bosco e l’azzurro cielo. Un microcosmo di armonica eleganza intriso di tonalità e di abbinamenti che raccontano di uno stile unico.

Ludovica Mascheroni è da sempre sinonimo di manifattura di pregio, cura minuziosa dei dettagli, stile sobrio e raffinato. Un universo stilistico che coinvolge arredo e moda per un lifestyle a trecentosessanta gradi votato alla vera essenza del lusso: eleganza discreta e massima attenzione alla qualità.