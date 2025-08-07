Il rituale di bellezza L’Or Bio firmato Melvita

Melvita firma un rituale di bellezza ispirato alla purezza degli elementi e all’efficacia delle formulazioni biologiche con L’Or Bio e due prodotti complementari e straordinariamente sensoriali: l’Olio Secco Straordinario e il Gel Doccia Straordinario.

Due gesti semplici e preziosi che racchiudono la quintessenza della cosmesi biologica, pensati per accompagnare la cura quotidiana del corpo, dei capelli e del viso con un’azione delicata ma intensa. Il segreto risiede in una combinazione unica di cinque oli vegetali biologici, selezionati per la loro ricchezza in acidi grassi essenziali e per la loro affinità con la pelle: argan, kendi, inca inchi, baobab e dattero del deserto. Una sinergia che regala nutrimento, morbidezza, luminosità e protezione, senza mai appesantire.

Grazie a texture sensoriali e leggere, questi due trattamenti trasformano la routine quotidiana in un momento di benessere naturale. Il profumo solare e avvolgente che li accomuna è una vera esperienza olfattiva, che accompagna la pelle per tutta la giornata con delicatezza e discrezione.

Ricco di 5 oli vegetali, l’Olio Secco Straordinario biologico certificato è l’olio secco vegano più naturale sul mercato, con il 43% di ingredienti biologici. Grazie alla sua formula biologica unica, uno spruzzo di olio secco sul corpo idrata, protegge e migliora la pelle in poco tempo. E per i tuoi capelli, qualche goccia sarà sufficiente per rafforzarli e renderli più lucidi.

La texture secca dello straordinario olio biologico per il corpo è adatta a tutti i tipi di pelle. L’olio si assorbe rapidamente, non appiccica e permette di vestirsi subito dopo l’applicazione.

Istruzioni per l’uso

Corpo: una volta al giorno (mattina o sera, dopo la doccia), applica l’huile extraordinaire biologico certificato sulla pelle con leggeri massaggi, fino a completo assorbimento.

Capelli: una volta alla settimana, come trattamento leave-in dopo lo shampoo, applicare l’huile extraordinaire biologico certificato sulle lunghezze dei capelli asciutti o bagnati, con colpi leggeri.

Il Gel Doccia Straordinario L’OR BIO, invece, è il gesto di detersione che rispetta la pelle. Formulato senza solfati, questo gel doccia deterge con estrema delicatezza, preservando il film idrolipidico della pelle.

Arricchito con gli stessi cinque oli vegetali preziosi dell’Olio Secco Straordinario, il Gel Doccia Straordinario offre un momento di conforto e morbidezza immediati, lasciando la pelle pulita, idratata e piacevolmente profumata. Un’armonia perfetta tra efficacia, rispetto per l’epidermide e piacere sensoriale.