Secret, la collezione Tavanti che racconta l’amore

Tavanti, brand italiano di gioielleria nato nel 2019 e fondato da Domenico Tavanti, ispirato dalla forte passione per l’arte e dalla tradizione artigianale che affonda le proprie radici nel territorio toscano è simbolo di eleganza artigianale, incarna un perfetto equilibrio tra tradizione orafa, design contemporaneo e uno stile distintivo.

Autenticità e bellezza sono i valori su cui si fonda il marchio: ogni gioiello descrive la personalità di chi lo indossa e rappresenta un racconto che prende vita attraverso forme raffinate e dettagli ricercati, racconto che si fa ancora più intenso e diretto nella collezione Secret, una dichiarazione d’amore sussurrata.

Questa collezione è capace di raccontare storie attraverso forme diverse e materiali pregiati. Ogni pezzo è concepito con un messaggio nascosto e rappresenta un simbolo che custodisce significati profondi e personali. Gioielli romantici, preziosi, pensati per sorprendere. Un connubio di pietre e diamanti creato per ammaliare e attrarre, che nascondono una frase d’amore o il ricordo di un momento speciale, grazie ad un meccanismo a cerniera che lega due parti del gioiello che aprendosi svelano un messaggio inciso al suo interno.

La collezione è composta da collane e anelli e presenta tre diverse versioni: la prima è caratterizzata da due charms cilindrici in oro giallo con pietre naturali o diamanti su oro bianco, eleganti e casual allo stesso tempo; la seconda, in oro bianco e rosa impreziosita da smeraldi, rubini o zaffiri, è la versione più romantica e sofisticata. Infine, diamanti, oro bianco e oro rosa sono i componenti della versione in full pavé, dal design più lineare.

La collezione Secret nasce dall’attenta ricerca di materie prime di altissima qualità e prosegue con uno studio di incastri, forme e dimensioni. Le linee appaiono semplici, i colori delle pietre, nobilitati da scintillanti pavé di diamanti, si intersecano elegantemente tra di loro in un gioco stilistico di alto prestigio. Il contrasto che si crea tra le varie tonalità dell’oro dona tridimensionalità ai gioielli e aggiunge quel tocco particolare capace di nobilitarne la bellezza.

Eleganti e raffinati, facili da abbinare, le collane e gli anelli della collezione sapranno rendere spettacolare ogni look e rivelare la parte più romantica di chiunque li indossi. Che si tratti di un regalo per una persona cara o di un’auto-celebrazione, questi pezzi rappresentano un legame profondo e duraturo, un ricordo che trascende il tempo.