Contardi presenta Alma by Controvento

Contardi Lighting, sinonimo di eccellenza nell’illuminazione, svela Alma: la prima collezione di luce firmata per il brand da Controvento, lo studio di design e collettivo multidisciplinare fondato da Gabriele Chiave nel 2022.

La collezione composta da lampada da terra, tavolo e diverse versioni a sospensione è un delicato intreccio di due universi: l’expertise tecnica e l’innovazione senza confini di Contardi fusi con la poesia creativa e la visione onirica del collettivo.

Alma unisce due classici senza tempo: il paralume in tessuto e la bolla di vetro soffiato nella quale è immerso, creando un effetto galleggiante e contemporaneo. Con tre forme di vetro scultoree – Alma Nova (sferica), Alma Aura (ellissoidale) e Alma Lume (verticale) – la collezione esplora la versatilità attraverso composizioni che spaziano dalle installazioni singole a suggestive composizioni luminose. Ogni elemento della collezione è pensato per trasformare la luce in una presenza poetica e sorprendente, ridefinendo lo spazio con eleganza.

Foto di Marco Reggi Foto di Marco Reggi Foto di Marco Reggi Foto di Marco Reggi Foto di Marco Reggi

“Abbiamo voluto unire due elementi artigianali, il paralume in tessuto e la bolla di vetro soffiato, per creare un dialogo tra tradizione e innovazione. L’idea era di far emergere la magia di due materiali classici, che si riscoprono e si trasformano insieme, dando vita a una luce poetica ed altrettanto innovativa, capace di emozionare e sorprendere,” spiega Gabriele Chiave, Co-founder e Creative Director di Controvento.

La collezione esprime un’armonia perfetta tra performance tecnologica e sensibilità creativa: l’innovativa tecnologia del paralume integra i LED direttamente nella struttura, nascondendo completamente la fonte luminosa. Una soluzione tecnica che permette di illuminare il paralume senza l’uso di lampadine visibili, un’illusione ottica raffinata che enfatizza il design essenziale dell’oggetto.

Inoltre, è possibile intrecciare più elementi tra loro, creando suggestivi totem luminosi e composizioni modulari sospese: vere e proprie sculture di luce dal forte impatto scenografico, capaci di trasformarsi in opere uniche e personalizzabili.

Le tre forme dei vetri – Nova, Aura e Lume – sono disponibili in tre raffinate finiture: ambra, plum e fumé. La struttura è proposta in nickel dorato, conferendo ulteriore eleganza e calore alla collezione.

Insomma, una collezione luminosa che unisce design, know-how tecnologico e visione contemporanea.