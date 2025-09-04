Gold Moon da parete by Catellani & Smith

Catellani & Smith presenta una nuova versione di Gold Moon, uno dei modelli più distintivi della sua produzione. Da oggi, non più solo lampada a sospensione, ma anche scenografica composizione luminosa con installazione a parete, che illumina da protagonista progetti residenziali, contract e hotellerie.

La nuova Gold Moon da parete è, infatti, formata da sei dischi neri dalla superficie irregolare, tre con diametro 25 cm e tre da 30 cm, il cui interno è impreziosito dal caratteristico rivestimento in foglia color oro. La disposizione dinamica dei dischi, insieme alla finitura dorata, riflette la luce dei piccoli LED intercambiabili nascosti tra i riccioli di rame, creando affascinanti giochi di luce e ombra sulla parete.

La composizione standard da sei dischi amplifica ulteriormente la sua spettacolarità quando si inserisce in configurazioni personalizzate a più elementi. Ogni combinazione è in grado di adattarsi e rispondere alle specifiche esigenze progettuali, aggiungendo un valore estetico che trascende la semplice funzione luminosa.

Gold Moon mette in scena un equilibrio perfetto tra materia e luce capace di trasformare ogni ambiente in un’esperienza visiva e sensoriale unica.