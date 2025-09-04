L’unicità dello Yangir e la sofficità del cashmere Fleece di Lanificio Colombo

L’eccezionale raffinatezza dello Yangir e la straordinaria morbidezza del Cashmere Fleece definiscono l’essenza della nuova collezione donna Autunno Inverno del Lanificio Luigi Colombo.

La preziosa nuance bianca dorata dello Yangir, esclusiva e distintiva, esalta la femminilità attraverso una selezione di capi unici: cappotti, giacche e pantaloni realizzati con il Cashmere della Capra Ibex Siberica. Questo straordinario animale vive a un’altitudine fino a 5.700 metri sull’Himalaya, sui monti Altai della Mongolia e del Kazakistan, e in Kirghizistan. Il suo sottovello, di una finezza straordinaria di 13,5 micron, morbido e lucente nel suo colore naturale, è estremamente raro e prezioso.

Grazie all’esperienza e alla maestria del Lanificio Luigi Colombo nella filatura e nobilitazione delle fibre più pregiate, lo Yangir si trasforma in capi dalle qualità incomparabili per morbidezza e lucentezza. Il Cashmere Fleece, un jersey di Cashmere & Seta, tessuto iconico di Colombo, modella la silhouette con un’impareggiabile vestibilità e comfort. Le linee pulite e i volumi ampi donano una sensazione di benessere avvolgente, rendendo cappotti, pantaloni e giacche perfetti per la donna metropolitana, unendo charme e praticità.

La maglieria, realizzata in Kid Cashmere e Kid Wool 12.8, presenta linee essenziali o ampie con lavorazioni sofisticate che definiscono elegantemente la silhouette. Texture raffinate impreziosiscono i capi, esaltando la femminilità con vestibilità rilassata e un piacere assoluto nell’indossarli.

L’intera palette cromatica della collezione si ispira alla natura valsesiana, che in ogni stagione regala nuance incantevoli e straordinarie, trasformando ogni capo in un’opera di eleganza senza tempo.