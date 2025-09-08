Festa d’Estate 2025 con la nuova collezione di Coincasa

Dopo le raffinate suggestioni iberiche dell’Estate ‘25, Coincasa fa tappa in Portogallo per proseguire a esplorare emozioni, cultura e artigianato con la Festa d’Estate, il tradizionale appuntamento che offre la possibilità di rinnovare la casa con sconti fino al 50% e la consueta qualità del marchio italiano. La collezione è un omaggio allo stile mediterraneo, celebrato attraverso dettagli unici, materiali naturali e motivi decorativi che raccontano storie di terre sul mare.

Ecco gli azulejos, le celebri piastrelle lusitane, reinterpretate attraverso pattern acquerellati, geometrie ingrandite e tonalità luminose: prendono forma in eleganti set di biancheria letto, cuscini decorativi che giocano con tinte unite e righe, teli mare jacquard e velour da portare in spiaggia. Dal mare si passa a elementi urbani dal forte impatto visivo: facciate decorate, tram storici, dettagli architettonici e geometrie che disegnano le piazze di Lisbona, Sintra, Porto.

Il food gioca un ruolo centrale, trasformando in oggetti decorativi e idee regalo le famose sardine in scatola, simboli della tradizione locale, e altre delizie grafiche che richiamano la vivacità dei mercati e il piacere della convivialità. Non mancano i richiami al mondo dei pescatori, spunti per un’affascinante narrazione visiva. La tavola si anima di silhouette a colori pastello, piatti sagomati e disegni di acciughe, mentre i servizi di piatti in melamina – materiale leggero e resistente, perfetto per l’outdoor – sono decorati con motivi che richiamano le ceramiche fatte a mano. Le tovaglie si fanno giocose, abbinate a strofinacci, runner e tovagliette che esaltano il tema marino. Il richiamo arriva anche sui cuscini, vestiti di stelle marine e conchiglie. Completano la collezione vivaci accenti pop: disegni folk, cuori decorativi e originali ventagli artigianali proposti nelle fantasie piastrelle, tropicale e corallo, con montatura in legno e cordino colorato.