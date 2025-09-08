L’essenza del design senza tempo di HAT di CONTARDI

La collezione HAT nata dalla collaborazione tra Contardi e Paola Navone (OTTO Studio) è un omaggio all’eleganza essenziale, un dialogo tra forma e materia che illumina con discrezione e carattere. Un equilibrio perfetto tra passato e presente, dove l’ispirazione anni ‘50 incontra il design contemporaneo, dando vita a creazioni che riscrivono l’archetipo della lampada con paralume.

“La nostra volontà era quella di creare un oggetto versatile, che potesse inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto, senza perdere carattere,” afferma Domenico Diego di OTTO Studio. “Abbiamo voluto un design che fosse allo stesso tempo ordinario e straordinario, combinando semplicità e raffinatezza con un tocco giocoso.”

Elemento distintivo di HAT è l’uso innovativo della corda, che avvolge la struttura metallica nelle lampade da tavolo e da terra e sorregge la lampada nelle versioni a sospensione conferendo morbidezza. La collezione include lampada da terra, da tavolo e sospensione, accomunate da eleganti paralumi bianchi in cotone o tyvek.

Per garantire massima versatilità, la base in corda è abbinata a paralumi di diversi materiali che aggiungono una nota di leggerezza, creando un contrasto inatteso tra struttura materica e texture ricercate. Una possibilità di personalizzazione che consente di adattare la collezione a molteplici ambienti, dal residenziale all’hospitality. Con la sua essenza raffinata e il suo carattere senza tempo, HAT esprime un design capace di illuminare ogni spazio con sobrietà, adattandosi con naturalezza a contesti diversi.