RINGANAbty (bty=beauty) per un ben-essere generale in versione drinks

RINGANAbty (bty=beauty) è l’ultimo drink a firma RINGANA. E‘ un prodotto sofisticato da bere che agisce con effetto globale su corpo, pelle, capelli e non solo. Ogni ingrediente è un concentrato potente che, insieme, sviluppano un’azione sinergica spingendosi in profondità. Nel vero senso della parola.

Al gusto fruttato di mandarino, arancia e olivello spinoso, unisce performance e sapore.

Nella formula:

VeCollal – miscela vegana composta da amminoacidi, che simula la struttura del collagene di tipo 1. Una soluzione intelligente in grado di stimolare in modo naturale la produzione di collagene. Presente anche la Vitamina C per una pelle più tonica, contorni più definiti e un glow naturale.

GreenIuronic – acido ialuronico vegano estratto dal fungo Tremella, un elemento fondamentale che aiuta a mantenere la pelle tonica e idratata, attirando e trattenendo l’acqua per un aspetto giovane e rimpolpato e per un buon funzionamento generale.

Omegia – oli da semi e bacche di olivello spinoso, apporta acidi grassi insaturi Omega 3, 6, 7, 9. L’Omega 7. Gli acidi grassi omega sono essenziali per molte funzioni vitali dell’organismo. È oggetto di studi per il suo ruolo nel supporto della barriera cutanea.

Keranat – da olio di semi di miglio ed estratto di semi di grano, presenta benefici su crescita e resistenza dei capelli, contrastando la caduta.

Fibra di semi di guar fermentata – fornisce fibre prebiotiche di alta qualità. Le fibre sono alleate della digestione e supportano il microbioma intestinale. Un intestino in equilibrio è fondamentale per il benessere – dentro e fuori.

Consigli per l’uso:

1 flacone (da 30 ml) al giorno da diluire con almeno 150 ml d’acqua (non frizzante). Agitare prima dell’assunzione.