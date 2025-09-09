Grand Seiko 62GS in Oro Rosa 18 carati, si ispira al tema del Sakura-Kakushi

Grand Seiko presenta la sua prima reinterpretazione del modello 62GS in oro rosa da 38mm, un’edizione non limitata che arricchisce la Collezione Heritage. In linea con la filosofia del brand “The Nature of Time”, questa nuova creazione Hi-Beat trae ispirazione dalla delicatezza dei fiori di ciliegio.

Il 62GS, simbolo della Manifattura, e stato oggetto di numerose reinterpretazioni sin dal suo debutto nel 1967. Recentemente, la gamma di questo design e stata ampliata con l’introduzione di modelli in titanio da 38 mm, caratterizzati da casse di diametro ridotto.

La nuova creazione segue questa evoluzione di codici e proporzioni, ma si presenta ora avvolta in un caldo oro rosa. Rimanendo fedele all’identità di Grand Seiko, questo straordinario orologio testimonia ancora una volta il talento e la maestria degli artigiani nell’applicare la finitura Zaratsu, un processo innovativo che ha richiesto lo sviluppo di tecniche avanzate per lavorare il materiale con una precisione impeccabile.

La preziosa armonia tra superfici piatte e spigoli decisi trova una nuova espressione in questo materiale, conferendo al segnatempo il fascino di un orologio elegante, dal carattere distintivo.

Il quadrante rosa ramato, che riprende la cassa in oro rosa del segnatempo, presenta una delicata texture che evoca lo scenario noto come Sakura-Kakushi tipico della regione del Tohoku, nel Giappone nord-orientale. Questo evento straordinario si verifica quando, in primavera, la neve tardiva copre i fiori di ciliegio in piena fioritura, creando un momento effimero di grande bellezza.

Le lancette e gli indici placcati in oro rosa, abbinati al cinturino in pelle di coccodrillo marrone, conferiscono a questa creazione un equilibrio raffinato e una sofisticata eleganza.

L’inedito segnatempo e alimentato dal calibro Hi-Beat 36000 9S85. Grazie all’esperienza consolidata di Grand Seiko, iniziata con l’introduzione dei primi calibri ad alta frequenza nel 1968, questo movimento rappresenta un eccellente connubio di tradizione e innovazione, garantendo maggiore stabilita senza compromettere la riserva di carica.

L’uso della lega proprietaria Spron per la molla ha permesso agli artigiani di garantire al calibro, 55 ore di riserva di marcia quando completamente carico. Per quanto riguarda la precisione, la tecnologia MEMS ha ampliato ulteriormente le possibilità di lavorazione della parte critica dello scappamento, mentre un’altra lega Spron utilizzata per la spirale ha aumentato la resistenza agli urti e ai campi magnetici.