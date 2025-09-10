Pruriced SOS post puntura di Uriage è perfetto per attenuare la sensazione di prurito causata da punture d’insetti o da piante urticanti. Con il 96% di ingredienti di origine naturale, non contiene profumo ed è adatto a neonati, bambini e adulti, grazie alla sua elevata tollerabilità.

È disponibile in farmacia, parafarmacia e sui principali siti e-commerce di settore, nel pratico formato da 15ml con applicatore roll-on, che permette un’applicazione precisa e igienica.

Fanno parte della linea Pruriced anche: