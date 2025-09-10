Pruriced SOS post puntura di Uriage è perfetto per attenuare la sensazione di prurito causata da punture d’insetti o da piante urticanti. Con il 96% di ingredienti di origine naturale, non contiene profumo ed è adatto a neonati, bambini e adulti, grazie alla sua elevata tollerabilità.
È disponibile in farmacia, parafarmacia e sui principali siti e-commerce di settore, nel pratico formato da 15ml con applicatore roll-on, che permette un’applicazione precisa e igienica.
Fanno parte della linea Pruriced anche:
- Pruriced Crema Lenitiva Antiprurito 100ml: grazie alla sua texture ricca e alla sua elevata tollerabilità dona immediato sollievo alla pelle che ritrova tutto il suo benessere. I suoi ingredienti attivi specifici, la Calamina unita all’Olio di semi di lampone (ricco di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6), garantiscono una doppia azione lenitiva e ristrutturante.
- Pruriced Gel Lenitivo Antiprurito 100ml: questo gel, non grasso, lenisce il prurito della cute fragile o irritata. La formula ad alta tollerabilità apporta un’immediata sensazione di freschezza. Ricco di Acqua Termale Uriage e Calamina, il gel lenisce efficacemente la sensazione di pizzicore e di “pelle in tensione”.