Dark Brass: il nuovo spazzolato di Dornbracht da oggi disponibile anche per le serie cucina

Vivace e originale: ultima novità nella finiture Dornbracht, Dark Brass spazzolato è ora disponibile anche per le serie cucina. Le prime serie di design a proporla sono Meta Square, Sync, Tara, Tara Ultra e Vaia, a cui seguirà Elio a novembre.

Una finitura dal carattere profondo: Dark Brass spazzolato unisce sfumature calde a tonalità scure. La speciale finitura PVD spazzolata affascina per la texture setosa e lo sfaccettato gioco di colori. Una finitura capace di conferire carattere ad ogni progetto cucina, dai più minimalisti ed eleganti a quelli più espressivi e opulenti. In particolare, in abbinamento a legni scuri, pietre naturali o elementi metallici, crea accostamenti raffinati che si inseriscono perfettamente negli interni contemporanei.

Come tutte le altre finiture Dornbracht, Dark Brass spazzolato è resistente e duratura nel tempo – e aggiunge un vero e proprio punto di forza al ventaglio delle opzioni di design per la cucina.