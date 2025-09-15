Coco Mademoiselle de CHANEL arricchisce la sua linea

Doppio nome, doppia personalità. COCO MADEMOISELLE è l’espressione di una donna libera di reinventarsi in ogni momento attraverso una nuova gestualità di profumazione estremamente sensoriale: COCO MADEMOISELLE FRAGRANCE PRIMER de CHANEL.

Si tratta di una brume per il corpo dalla firma olfattiva della fragranza COCO MADEMOISELLE che prepara la pelle alla profumazione. Con un unico gesto, la sua consistenza fresca avvolge la pelle in un velo di idratazione e freschezza. Presentato nell’iconico flacone in vetro COCO MADEMOISELLE, il Fragrance Primer riprende le note di COCO MADEMOISELLE, dove si affermano le note vivaci dell’arancia, gli accordi trasparenti di gelsomino e rosa e l’eleganza del patchouli. Da abbinare alla stessa fragranza preferita per una scia più intensa.

La crema corpo setosa COCO MADEMOISELLE si presenta in un vaso in vetro dalle linee essenziali, con la consistenza di una crema-olio dalla texture

vellutata che si fonde delicatamente sulla pelle per trasformarsi in un olio setoso. La sua formula, composta da oli vegetali di jojoba e noce di cocco e arricchita con burro di karité, idrata e sublima la pelle con un velo satinato.

L’olio per il corpo COCO MADEMOISELLE, racchiuso in un flacone in vetro dalle linee geometriche, si vaporizza sulla pelle e la sua consistenza si assorbe istantaneamente. Composto da una miscela di oli vegetali (jojoba e Limnanthes alba), la sua formula nutre la pelle sin dalla prima applicazione e la rende elastica, setosa e idratata a lungo senza appesantirla.