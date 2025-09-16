SYMBOLES e TALISMANS, la fortuna di Gabrielle Chanel

Mademoiselle Chanel era convinta che ogni donna avesse il potere di plasmare il proprio destino, di credere nella propria buona stella. “La fortuna è un modo di essere. La fortuna non è una piccola persona. La fortuna è la mia anima”, diceva. CHANEL JOAILLERIE immagina CHANCE de CHANEL, due preziose medaglie che recano i simboli emblematici della Maison e ciascuna ornata, come un sigillo, dalla firma autografa di Gabrielle Chanel, incisa in oro.

Ispirato ai gioielli intimi indossati da Mademoiselle Chanel, come i talismani protettivi di cui amava circondarsi, l’ABC della fortuna di questa gioielliere racchiude il suo spirito visionario, attraverso cinque simboli emblematici del suo universo riuniti per la prima volta in un gioiello: il Grano, simbolo di abbondanza e prosperità, il Leone in riferimento al suo segno zodiacale, la Camelia, il suo fiore emblematico, la Cometa come simbolo di libertà e infine il N. 5, il suo numero fortunato incarnato dall’iconica fragranza omonima e da una linea di Gioielli e Alta Gioielleria.

Concepite come vere e proprie esperienze sensoriali e visive, le medaglie SYMBOLES e TALISMANS invitano alla sensualità del tatto per vivere appieno la lavorazione dell’oro e dei materiali. Con la medaglia SYMBOLES, l’oro prezioso diventa un colore a sé stante, offrendo un sottile gioco di luci e contrasti associato ai diamanti e alla giada nera. La medaglia TALISMANS, invece, offre un’alternanza virtuosa di texture opache e lucide che accentuano il gioco di luci, offrendo una firma estetica e sensuale.

Infine, in linea con gli elevati standard di Gabrielle Chanel, che attribuiva pari importanza al retro e al fronte delle sue creazioni, le medaglie CHANEL CHANCE sono state progettate su entrambi i lati per offrire una doppia possibilità di indossarle. Il visibile e l’invisibile si uniscono per rivelare, a piacere, due volti della stessa personalità. I ​​gioielli sono presentati con una catena regolabile, che consente di giocare con le lunghezze del pendente in base al proprio umore e possono essere abbinati con audacia ed eleganza ad altre collezioni di gioielli CHANEL: COCO CRUSH, N°5, CAMÉLIA, COMÈTE e RUBAN. In oro giallo reversibile, la medaglia TALISMANS evoca essenzialmente la fortuna e la fortuna, incarnate da tre simboli cari a Gabrielle Chanel. La spiga di grano invoca prosperità e abbondanza; il 5 è il numero fortunato di Mademoiselle, mentre la Cometa guida la sua traiettoria ponendola sotto una stella fortunata. Illuminato da due diamanti per un totale di 0,15 carati, l’oro di questa medaglia è sapientemente lavorato per offrire diverse texture, opache e lucide, che accentuano i diversi giochi di luce. Una firma al tempo stesso estetica e sensuale.

Con i suoi bordi irregolari, a forma di moneta antica, la medaglia TALISMANS presenta una superficie irregolare e sabbiata da cui spiccano, lucidati a specchio, la spiga di grano, la cometa e il numero 5. Sul retro della medaglia, la firma di Gabrielle Chanel appare sotto una stella di diamanti. Emblema della collezione “Bijoux de Diamants” del 1932, la Cometa è un motivo ricorrente per la Maison. Riflette l’energia in azione. La Camelia, che la stilista prese in prestito dall’abbigliamento maschile all’inizio del secolo scorso, è diventata il suo fiore preferito, esaltando la femminilità con fascino. Il Leone, segno zodiacale di Gabrielle Chanel, è associato al potere e al coraggio, mentre la spiga di grano evoca la prosperità. Infine, il 5, il numero preferito di Mademoiselle, immortalato per sempre dal profumo N°5 creato nel 1921. Rimane la fonte di ispirazione per una straordinaria collezione di Alta Gioielleria e Alta Gioielleria.

Per valorizzare questi simboli trionfali, intimi e universali al tempo stesso, il Jewelry Creation Studio offre loro una montatura squisitamente sobria: una placca di giada nera incorniciata da linee dorate e ornata da 74 diamanti. Questa pietra naturale non trattata, con il suo nero profondo e intenso, esalta la finezza dei quattro motivi in ​​oro lucidati a specchio. Al centro, un diamante da 0,21 carati illumina l’insieme. Sul retro del gioiello, un bassorilievo inciso al laser, tecnica mutuata dall’orologeria, ripete all’infinito la scritta “CHANEL”, conferendo forza e ritmo a questa composizione con un diamante da 0,10 carati al centro. La chiusura scorrevole senza moschettone consente di regolare la lunghezza della catena e termina con una targhetta incisa con la firma autografa di Gabrielle Chanel e una cometa.