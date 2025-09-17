Clarins presenta Bright Plus Serum [Advanced] per una pelle del viso luminosa

Una nuova formula che assicura alla pelle uno splendore ineguagliabile agendo su colorito spento, macchie scure, luminosità e – il più importante – uniformità dell’incarnato. Con BRIGHT PLUS [ADVANCED], ultimo di lunga serie di prodotti di successo lanciati negli ultimi 30 anni, Clarins si spinge ancora oltre nella scienza delle piante al servizio della luminosità, per far risplendere ogni donna, ogni giorno.

La nuova formula di BRIGHT PLUS [ADVANCED] si basa su una scoperta importantissima, frutto della collaborazione tra i Laboratori Clarins e un istituto di ricerca scientifica di fama internazionale basato a Parigi: per la prima volta è stato evidenziato il ruolo fondamentale che giocano le caveole – una famiglia di proteine situata al cuore dei melanociti – nella distribuzione della melanina e nell’uniformità dell’incarnato.

La Ricerca Clarins ha approfondito la conoscenza del legame tra tono della pelle e luminosità attraverso un ampio studio tipologico condotto su un campione di 180 donne cinesi, alcune con incarnato uniforme, altre con incarnato irregolare.

Clarins ha potuto così determinare l’importanza dell’uniformità dell’incarnato nella percezione della luminosità cutanea. In effetti, quando l’incarnato è uniforme, la pelle appare più radiosa del 29%.

Il nuovo siero anti-macchia BRIGHT PLUS [ADVANCED] è formulato con la Tecnologia [EVENNESS BOOSTING] per agire su tutti i fattori che influiscono sulla luminosità.

Per Clarins, le idee più luminose sono quelle più naturali. E la Tecnologia [EVENNESS BOOSTING] con estratto di tè viola ne è una nuova dimostrazione. Testata in condizioni di stress intenso, aiuta ad aumentare il numero di caveole del 130%. L’incarnato appare più uniforme e la pelle più luminosa.

Questo siero illuminante associa, per la prima volta, l’efficacia di estratti vegetali a due molecole di riferimento dai potenti benefici: la niacinamide e un derivato della vitamina C. Per una luminosità del viso assicurata.

La pelle “inquinata” dall’accumulo di impurità non respira bene; ciò favorisce lo sviluppo della melanina. Ecco la routine Clarins per una perfetta detersione:

Rimuovere make-up e impurità con il Latte Detergente o l’Acqua Micellare Clarins Detergere la pelle in profondità con Doux Nettoyant Moussant Idratare la pelle con la Lotion éclat hydratante Bright Plus

Lo sviluppo dei prodotti Clarins è sempre frutto di un approccio eco-consapevole, basato su un utilizzo responsabile delle risorse naturali e sulla riduzione degli scarti prodotti. La confezione è stampata su cartone FSC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Il flacone è riciclabile e include il 40% di vetro riciclato.

Preservare i terreni e la biodiversità: è questo l’impegno di Clarins, da sempre.

Il siero contiene 91% di ingredienti di origine naturale.