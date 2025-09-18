Tyla, Brand Ambassador Pandora, indossa Pandora Talisman agli MTV Video Music Awards 2025

Pandora Talisman è una collezione che segna una svolta audace nell’universo del brand. Ispirata alle antiche monete, la collezione reinterpreta simboli senza tempo trasformandoli in espressioni moderne dell’identità personale. Ogni gioiello è progettato per rappresentare un valore.

Pandora Talisman è una collezione pensata per entrare in sintonia con chi la indossa, invitando a esplorare la propria identità attraverso simboli ricchi di significato e dal design distintivo.

La collezione è composta da dodici modelli, incisi con motti latini come amor vincit omnia (“l’amore vince su tutto”) o per aspera ad astra (“attraverso le difficoltà, fino alle stelle”). A questi si affiancano potenti simboli come cuori, lune e stelle: ogni Talisman Pandora racconta una storia intensa e personale.

Uno dei modelli si distingue per l’uso di madreperla sintetica e placcatura in oro 14k, che donano profondità e luminosità al design. Il pezzo più imponente è finemente inciso con frecce, simbolo potente di speranza, resilienza e crescita. L’intera collezione è realizzata in Argento Sterling, placcatura in oro 14k e finiture metalliche miste, per offrire infinite possibilità di stile.

“Pandora Talisman è più di una nuova collezione: è un modo inedito di connettersi, riflettere ed esprimersi”, raccontano A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Direttori Creativi Senior di Pandora. “Ogni talismano è un portatore di memoria, uno specchio del sé e un delicato promemoria che il significato lo costruiamo noi stessi.”

Ogni Pandora Talisman può essere indossato singolarmente oppure abbinato ad altri su due collane create appositamente per la collezione, disponibili in Argento Sterling e placcatura in oro 14k. Sono inoltre compatibili con le collane Pandora ME, per offrire ancora più libertà di costruire il proprio racconto visivo, simbolo dopo simbolo.

E in occasione degli MTV Video Music Award 2025, anche Tyla Wearing, Brand Ambassador Pandora, ha indossato gioielli della collezione Talisman Charms by Pandora.