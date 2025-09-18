Melvita Source de Roses, la nuova routine idratante e rimpolpante

Tutti desiderano una pelle luminosa, ma qual è il segreto? Come ci ricorda Didier Thevenin, Brand Advocate di Melvita: “Una pelle luminosa è sinonimo di pelle sana. Significa avere una pelle fresca, elastica, rimpolpata e radiosa. Come lo chic francese: apparentemente senza sforzo, ma sofisticato e stupefacente.”

Questo effetto naturalmente luminoso non può esistere senza idratazione. Per questo Melvita ha sviluppato Source de Roses, una linea completa che sfrutta i poteri rinfrescanti e calmanti della rosa. L’essenza di rosa, l’olio di rosa e l’acido ialuronico di origine vegetale si combinano per nutrire la pelle e trattenere l’idratazione in profondità.

Acqua Straordinaria Source de Roses – Essenza Idro-Rimpolpante 150ml

Né semplice tonico né siero tradizionale, l’Acqua Straordinaria rappresenta un prodotto iconico dalla tecnologia innovativa. Sono stati necessari più di cento test nei laboratori di Ricerca & Sviluppo per riuscire a incapsulare con successo le micro-frazioni di olio in acqua.

La sua formula combina acido ialuronico micro e macro che lavorano sinergicamente per idratare intensamente in profondità e in superficie. La micro-frazione di olio di rosa canina rigenerante nutre la pelle e rafforza il film idrolipidico, mantenendo l’idratazione più a lungo.

La texture rinfrescante potenzia l’efficacia dei prodotti applicati successivamente. È sufficiente applicarla con i polpastrelli per sentire immediatamente la sua freschezza. Test clinici dimostrano un aumento immediato del 99% dell’idratazione della pelle.

Crema Idro-Rimpolpante Source de Roses 50ml

La Crema Idro-Rimpolpante è una vera innovazione che promette 48 ore di idratazione continua. La sua formula combina acqua floreale alla rosa, estratto di rosa selvatica, acido ialuronico e pianta della resurrezione per un effetto rimpolpante di lunga durata.

L’acido ialuronico macro di origine naturale, ottenuto attraverso la biofermentazione della soia non OGM, rafforza la coesione tra le cellule dermiche ed epidermiche, donando elasticità e freschezza immediate. La pelle recupera tonicità e i primi segni dell’invecchiamento si attenuano visibilmente.

Il segreto della sua efficacia prolungata è la pianta della resurrezione, una pianta adattativa del deserto che rafforza la membrana delle cellule cutanee. Questo ingrediente “magico” rilascia zuccheri idratanti che permettono alla pelle di trattenere l’umidità più a lungo e, essendo ricco di polifenoli, dimezza l’impatto dei radicali liberi sulla pelle.

La texture soffice, liscia e setosa si stende come una coccola, offrendo in un solo gesto idratazione intensa ed effetto rimpolpante di lunga durata. Il 100% delle donne che hanno testato il prodotto conferma che la pelle risulta immediatamente più fresca.