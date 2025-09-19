Sisley Paris presenta Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Le Sérum Essentiel Longévité

Affrontare la longevità in buona salute è un’arte. La ricerca si basa su un cambiamento radicale di paradigma: l’idea che l’invecchiamento biologico non debba essere affrontato solo tenendo conto delle sue conseguenze, ma agendo invece direttamente sulle sue origini. Infatti, le recenti scoperte sull’invecchiamento stanno fornendo risposte sui processi fisiologici che regolano la salute e la bellezza della pelle, la cui giovinezza è assicurata da tre sistemi: il sistema cutaneo, responsabile della qualità e del rilievo dell’epidermide; il sistema vascolare, responsabile dell’uniformità e del colore dell’incarnato; il sistema immunitario, responsabile della difesa della pelle.

La Ricerca Sisley ha studiato un fenomeno finora ignorato, messo in luce dalle recenti scoperte dei più avanzati studi sulla longevità: nella pelle matura, questi tre sistemi non solo sono indeboliti, ma comunicano anche meno bene tra loro. Agendo sull’interconnessione fra questi tre sistemi, possiamo aiutare la pelle matura a fronteggiare l’accelerazione dell’invecchiamento cutaneo, in modo che riacquisti la capacità di attivare i suoi meccanismi di rigenerazione, per prolungare uno stato di funzionamento ottimale e contrastare il fenomeno della senescenza. Ovviamente con l’aiuto del nuovo siero firmato Sisley-Paris Le Sérum Essentiel Longévité Sisleÿa. Questo nuovo siero ha un approccio senza precedenti: riconnette tra loro i tre sistemi stimolando ciascuno di essi.

La riattivazione della comunicazione fra i tre sistemi responsabili della salute epidermica offre una risposta potente, in grado di prolungare la longevità della pelle.

Il nuovo principio attivo Sisley Paris, una frazione di β-glucani di origine biotecnologica, stimola la produzione dei fattori rigenerativi essenziali per la connessione dei tre sistemi. Favorendo la secrezione di questi messaggeri strategici per i fibroblasti, rafforza le capacità delle cellule di funzionare in maniera ottimale, favorendo il ritorno al livello di una pelle più giovane.

La comunicazione tra i sistemi cutaneo, vascolare e immunitario, viene riattivata e la pelle ritrova il suo potenziale di giovinezza. La rigenerazione cutanea viene rafforzata, la vascolarizzazione è migliorata, il sistema immunitario svolge nuovamente il suo ruolo in maniera ottimale.

Inoltre, rallenta l’intensificarsi dei classici segni dell’invecchiamento come rughe, perdita di tonicità e di luminosità. La Ricerca Sisley ha individuato un nuovo estratto di Ginkgo in grado di rafforzare il sistema immunitario con una doppia via d’azione che rallenta così il fenomeno dell’immunoevasione riattivando la naturale eliminazione dei fibroblasti senescenti, che non sfuggono più al sistema immunitario, ma vengono eliminati correttamente oltre a limitare la secrezione di messaggeri “pro-invecchiamento” e impedire la diffusione della senescenza ad altre cellule sane. Con questa doppia via d’azione, l’accelerazione dell’invecchiamento cutaneo viene frenata.

Per la prima volta, i Laboratori di Fitochimica Sisley Paris hanno sviluppato una coppia di ingredienti esclusivi, un duo di Fitoattivi. Questi estratti vegetali, ricchi di molecole attive, offrono rispettivamente una potente azione lenitiva e antiossidante e un’azione ristrutturante. Insieme, aiutano a ritrovare la struttura di una pelle più giovane, in superficie e in profondità. Più forte e più resistente alle aggressioni, l’epidermide riacquista spessore e consistenza.

Infine, la nuova problematica del cambiamento nel colorito dell’incarnato viene affrontata con un estratto di Alga Rossa che riduce la glicazione. La pelle appare così più luminosa.

Sisley-Paris non dimentica comunque la sua mission: conciliare efficacia e sensorialità. Combinando principi attivi nutrienti ed estetici con una texture attiva e ultra-sensoriale, il brand restituisce alla pelle comfort ed elasticità, ravvivandone la luminosità e la freschezza. L’idratazione immediata e di lunga durata è assicurata da un duo di Acido Ialuronico di diversi pesi molecolari. Assorbito rapidamente, pur consentendo il massaggio, il siero-in-olio dalla consistenza avvolgente e sublimante rimpolpa la pelle, che appare subito meno fragile e sottile.