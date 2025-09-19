Illulian presenta Sonora, il tappeto creato in collaborazione con Marìa Cristina Design

Illulian, prestigiosa maison milanese di tessili di lusso, presenta Sonora, l’ultima creazione nata dalla collaborazione con l’artista Marìa Cristina Design. Un tappeto che è al tempo stesso opera d’arte e omaggio alla natura selvaggia del deserto di Sonora, al confine tra Stati Uniti e Messico.

Con un’estetica vibrante e poetica, Sonora cattura la maestosità e la vitalità del paesaggio desertico: cactus svettanti, tonalità verdi che si stagliano su uno sfondo caldo e sabbioso, e dettagli in rilievo che restituiscono la ricchezza tattile della flora arida. Realizzato con tecniche artigianali di altissima qualità, tipiche del savoir-faire di Illulian, questo tappeto fonde tradizione e contemporaneità in una composizione visiva d’impatto.

Appartenente alla Limited Edition di Illulian, Sonora è annodato a mano con lana himalayana, seta vegetale e colori naturali, materiali nobili che esaltano la profondità cromatica e il contrasto delle superfici. Ogni tappeto è frutto di una lavorazione meticolosa che valorizza le variazioni tonali e la tridimensionalità, rendendo ogni esemplare unico e irripetibile.

Con questa collaborazione, Illulian prosegue la sua missione di coniugare arte, design e artigianato, aprendo nuove strade alla creatività nel mondo del tappeto contemporaneo.

Appartenente alla Limited Edition di Illulian, Sonora può essere realizzato in due qualità, Platinum 120 e Gold 100, e incantano con l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati.