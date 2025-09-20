Il mondo NEUR|AÉ si amplia e presenta Le Masque de Nuit

Incarnato spento, tratti marcati, pelle rilassata… questi segni sono una conseguenza della genetica, dei nostri stili di vita, ma anche dell’impatto delle nostre emozioni. E adesso è dimostrato dalle neuroscienze: le emozioni hanno un impatto reale sulla qualità della nostra pelle e sul cambiamento dei tratti del nostro viso nel tempo. Dopo oltre 10 anni di ricerca scientifica, i Laboratori del Gruppo Sisley Paris hanno sviluppato formule dalla modalità d’azione innovativa e particolarmente efficace. Nasce così NEUR|AÉ, un nuovo brand cosmetico con prodotti di trattamento che non hanno rivali perché offrono un doppio meccanismo d’azione. Il cuore della formula è fatto di una combinazione di potenti principi attivi di origine naturale selezionati per agire direttamente su luminosità, rughe e tonicità della pelle.

Su tale base, la Ricerca Scientifica Sisley Paris ha associato nuovi principi attivi innovativi, chiamati anche neuro-attivi, combinati a texture e fragranze sviluppati e testati per migliorare il nostro benessere emotivo: è la tecnologia (proprietà Sisley) denominata N|A3.

Il risultato è una pelle visibilmente più bella, più tonica, levigata e luminosa, e una sensazione di benessere ritrovata.

Solo un anno dopo il suo lancio pionieristico all’inizio di aprile 2024, il brand NEUR|AÉ è diventato un must della routine di bellezza e un attore chiave nel mondo della cosmetica con un prodotto venduto ogni 10 minuti nel mondo. Si tratta di Sérum harmonie, è un vero best seller. Un siero che ha già ottenuto 6 premi internazionali come Miglior nuovo brand (per citarne uno tra tanti) oltre a collaborare con esperti tra i più influenti del settore.

Per festeggiare questo primo traguardo raggiunto in così poco tempo, i Laboratori di Ricerca del Gruppo Sisley Paris Paris, in continua evoluzione, hanno approfondito la conoscenza dei meccanismi di rigenerazione notturna per fornire una soluzione cosmetica mirata a compensare gli effetti negativi di notti troppo brevi sulla pelle e sul nostro benessere. Presenta così Le Masque de Nuit.

Poiché le notti sono necessarie a risvegli luminosi, la nostra nuova maschera notte agisce come un trattamento intensivo per ripristinare la pelle e favorire un sonno più tranquillo. Rigenerante e rinnovatrice, conforta l’epidermide stressata e l’incarnato spento, per una pelle rivitalizzata al risveglio. Offrendo un vero e proprio rituale rilassante prima di coricarsi, la sua delicata e iconica fragranza e i suoi principi attivi lenitivi invitano a rallentare e a ritrovare la concentrazione, creando le condizioni ideali per una notte serena.

Vero e proprio rituale notturno, la sua texture avvolgente e morbida viene applicata in uno strato sottile per essere assorbita durante la notte, rilasciando gradualmente i suoi benefici fino al mattino. Mentre si dorme, indipendentemente dalla durata del sonno, la sua formula innovativa, che combina principi attivi cutanei e ingredienti neuro-attivi, agisce in profondità per idratare, rigenerare e rivitalizzare la pelle. Bastano poche ore perché il suo effetto rigenerante si faccia sentire, restituendo al viso tutta la sua luminosità.

Al risveglio, niente più visi spenti e stanchi: la pelle è bella, morbida e luminosa, l’incarnato fresco e uniforme. Nel tempo, l’epidermide diventa meno “emotiva”, è lenita, e gli arrossamenti sono attenuati. È visibilmente più forte e resiliente anche in caso di stress emotivo. I tratti sembrano distesi.

Oltre alla sua azione rigenerante, questa maschera favorisce anche un allentamento delle tensioni accumulate durante il giorno. Mentre rigenera la pelle, lenisce la mente, creando un autentico momento di benessere prima di coricarsi. Una parentesi di serenità per accompagnarti verso un sonno di migliore qualità e un risveglio luminoso. L’efficacia dimostrata di Le Masque de Nuit è promossa dalla N|A3TM TECHNOLOGY, la tecnologia di proprietà del brand che combina neuro-attivi, neuro-texture e neuro-fragranze, punto di partenza di tutta la gamma. Il suo scopo è quello di favorire i messaggi positivi e ridurre l’intensità di quelli negativi, bilanciando tra loro i diversi messaggeri cutanei, al fine di ottimizzare la bellezza della pelle e promuovere il nostro benessere. La formula è composta da: Estratto di Indigo Rosso (riequilibrante e antistress); Estratto di Eperua (lenitivo e calmante); Estratto di Scutellaria Alpina (benessere della pelle e rilassante). Ma un nuovo neuro-attivo si aggiunge alla formula di Le Masque de Nuit: l’esclusivo Estratto di Gardenia jasminoides (ottimizza i meccanismi notturni di rigenerazione della pelle attraverso la sua azione di conservazione sui cicli naturali della melatonina).

La neuro-texture baume avvolge la pelle con un velo fondente e setoso durante la notte. Una formula che è un vero capolavoro: la texture della maschera, composta al 98% da ingredienti di origine naturale, è ultra morbida e nutriente, anche applicando solo uno strato sottile.

La neuro-fragranza riequilibrante, dalle note legnose, è l’emblema della linea harmonie. Infonde un senso di equilibrio e di ancoraggio: questa fragranza neuro-attiva unica, composta attorno a note legnose ispirate al Palo Santo è stata sviluppata e convalidata dall’uso di una metodologia neuroscientifica.

Insomma, il rituale della sera è essenziale per migliorare la qualità del sonno, perché permette al corpo e alla mente di prepararsi gradualmente al riposo. Completando facilmente la routine di trattamento abituale, l’applicazione di Le Masque de Nuit rafforza la sensazione di armonia, portatore di un sonno sereno. Si consiglia di applicare uno strato sottile due o tre volte la settimana al momento di coricarsi. Facile da usare, non c’è bisogno di asciugarla, perché viene assorbita naturalmente dalla pelle durante la notte.