RINGANA Sos Capelli Post Summer

By Gabriella Frigerio

Per restituire forza e vitalità ai capelli, RINGANA propone una FRESH hair strategy inside & out post estate: supplementi e trattamenti che, insieme, assicurano risultati potenziati.

CAPS beauty & hair | 90 caps

Integratore che contribuisce dall’interno alla cura di capelli, unghie e pelle. Nella formula un mix di potentissimi talenti naturali quali:

  • germogli di grano saraceno in polvere stimolano la produzione naturale di cheratina e collagene;
  • estratto di colture cellulari di Ajuga reptans e estratto di mela per capelli folti e resistenti.
  • Utilizzo: 3 capsule al giorno durante i pasti

linea RINGANA Sos Capelli Post Summer

FRESH repair shampoo | 200 ml per capelli sciupati, colorati e secchi

Nella formula:

  • Proteine vegane e arginina rinforzano i capelli, li proteggono dal calore e dai raggi UV e ne preservano il colore;
  • Complesso a base di estratto di 5 funghi (reishi, shiitake, chaga, Polyporus umbellatus e Trametes versicolor) ad azione protettiva e rinforzante;
  • Acqua di riso (fermentata), ricca di aminoacidi, vitamine e minerali, esalta lucentezza e morbidezza, rinforza i capelli, li ripara e ne previene la rottura.
  • Complesso NBC7 sostiene il microbioma naturale del cuoio capelluto.

FRESH hair treatment | 125ml Conditioner ad azione profonda

Mutitalento 3in1: balsamo sui capelli bagnati, leave-in, boost istantaneo per nutrire lunghezze e punte dei capelli asciutti.

Nella formula:

  • Complesso a base di estratto di 6 funghi (reishi, shiitake, chaga, Polyporus umbellatus, Tramella fuciformis e Tremetes versicolor)  ad azione protettiva e rinforzante. Tremella fuciformis svolge anche un’azione antiossidante e rende i capelli facili da pettinare e setosi;
  • Acqua di riso (fermentata), ricca di aminoacidi, vitamine e minerali, esalta lucentezza e morbidezza, rinforza i capelli, li ripara e ne previene la rottura;
  • Proteina dei piselli dalle proprietà simili alla cheratina, per una struttura del capello sana, facile da pettinare.
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it