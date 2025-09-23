RINGANA Sos Capelli Post Summer

Per restituire forza e vitalità ai capelli, RINGANA propone una FRESH hair strategy inside & out post estate: supplementi e trattamenti che, insieme, assicurano risultati potenziati.
CAPS beauty & hair | 90 caps
Integratore che contribuisce dall’interno alla cura di capelli, unghie e pelle. Nella formula un mix di potentissimi talenti naturali quali:
- germogli di grano saraceno in polvere stimolano la produzione naturale di cheratina e collagene;
- estratto di colture cellulari di Ajuga reptans e estratto di mela per capelli folti e resistenti.
- Utilizzo: 3 capsule al giorno durante i pasti
FRESH repair shampoo | 200 ml per capelli sciupati, colorati e secchi
Nella formula:
- Proteine vegane e arginina rinforzano i capelli, li proteggono dal calore e dai raggi UV e ne preservano il colore;
- Complesso a base di estratto di 5 funghi (reishi, shiitake, chaga, Polyporus umbellatus e Trametes versicolor) ad azione protettiva e rinforzante;
- Acqua di riso (fermentata), ricca di aminoacidi, vitamine e minerali, esalta lucentezza e morbidezza, rinforza i capelli, li ripara e ne previene la rottura.
- Complesso NBC7 sostiene il microbioma naturale del cuoio capelluto.
FRESH hair treatment | 125ml Conditioner ad azione profonda
Mutitalento 3in1: balsamo sui capelli bagnati, leave-in, boost istantaneo per nutrire lunghezze e punte dei capelli asciutti.
Nella formula:
- Complesso a base di estratto di 6 funghi (reishi, shiitake, chaga, Polyporus umbellatus, Tramella fuciformis e Tremetes versicolor) ad azione protettiva e rinforzante. Tremella fuciformis svolge anche un’azione antiossidante e rende i capelli facili da pettinare e setosi;
- Acqua di riso (fermentata), ricca di aminoacidi, vitamine e minerali, esalta lucentezza e morbidezza, rinforza i capelli, li ripara e ne previene la rottura;
- Proteina dei piselli dalle proprietà simili alla cheratina, per una struttura del capello sana, facile da pettinare.