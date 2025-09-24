Sisley-Paris presenta il nuovo trattamento Sisleÿum for Men

Caratterizzata da un pH acido più elevato da quello femminile, la pelle maschile produce anche maggiori quantità di sebo. La presenza di peli e la rasatura provocano irritazioni e microlesioni. I prodotti di trattamento per la pelle maschile devono quindi soddisfare esigenze specifiche. Dal 2011, Sisley-Paris risponde a queste problematiche con Sisleÿum for Men, per la cura della pelle dell’uomo.

In continua evoluzione la Ricerca dei Laboratori Sisley ha evidenziato due nuove e specifiche differenze tra pelle maschile e pelle femminile, essenziali per gettare nuova luce su tre aree chiave: invecchiamento cutaneo, epigenetica e fisiologia.

Sebbene molti prodotti Sisley siano utilizzati dagli uomini e siano perfettamente adatti a un uso senza limiti di genere, Sisleÿum for Men assicura una risposta moderna e innovativa agli uomini in cerca di una routine veloce, comoda e altamente sensoriale, con una performance anti-invecchiamento personalizzata che riduce lo stress della pelle, rafforzandola e rivitalizzandola.

Sisleÿum for Men propone un rituale di trattamento in 3 gesti essenziali per rispondere ai bisogni specifici della pelle dell’uomo. Le sue formule scientifiche catturano il potere della natura, con il primo ed innovativo ingrediente chiave sviluppato in esclusiva dai Laboratori Sisley per questa gamma: il Fito-Attivo di Kinkeliba (estratto da una pianta dell’Africa occidentale utilizzata nella farmacopea locale). Questo principio attivo (presente in tutta la gamma Sisleÿum for Men), è stato selezionato con processi all’avanguardia e offre straordinari benefici cutanei. Lenitivo e antiossidante, soddisfa le esigenze della pelle maschile in ogni fase della routine.

Una routine in tre fasi

• DETERGERE: Gel Nettoyant Purifiant

Questo gel è il primo elemento del rituale Sisleÿum, libera la pelle dalle impurità e la pulisce in profondità con il suo estratto purificante di Salvia. La texture in gel è stata studiata per una delicata azione detergente, trasformandosi in una schiuma fresca e leggera a contatto con l’acqua. Facile da applicare e da risciacquare, deterge la pelle e la barba con delicatezza ed efficacia. Il sebo in eccesso è così immediatamente eliminato. Morbida, levigata e purificata, la pelle è libera dalle impurità e lenita da qualsiasi irritazione causata dalla ricrescita dei peli e dalla secchezza cutanea. Proteggendo il film idrolipidico, Gel Nettoyant Purifiant conferisce all’epidermide una sensazione di comfort immediato dopo il risciacquo, preservando i livelli di idratazione e la funzione barriera per 8 ore.

• PREPARARE: Lotion Tonique Revitalisante

Seconda fase della routine Sisleÿum, questo tonico non si limita a lenire le irritazioni da rasoio, ma fornisce ingredienti chiave per preparare e riequilibrare la pelle, ottimizzando le prestazioni di qualsiasi soin. Affiancando il Fito-Attivo di Kinkeliba, l’estratto di Mimosa di Costantinopoli libera il suo potere energizzante, l’estratto di Fiore di Fico d’India favorisce il rinnovamento cellulare e contribuisce a tonificare la cute, mentre la vitamina B3 contribuisce a rafforzare la funzione barriera.

La texture fluida e leggera, a metà strada tra lozione e siero, è formulata per essere applicata e assorbita istantaneamente. Lascia un finish impercettibile al tatto, asciutto e fresco, non untuoso. Fin dalla prima applicazione di Lotion Tonique Revitalisante, la pelle è immediatamente tonificata, rivitalizzata ed energizzata. L’effetto lenitivo e riequilibrante di Lotion Tonique Revitalisante calma le irritazioni da rasoio e quelle legate alla secchezza cutanea, riducendo inoltre in misura significativa il sebo in eccesso e la lucidità epidermica.

• TRATTARE: Soin Quotidiani Multi-Protettivi Anti-Età

Sisley ha sviluppato 2 prodotti per il trattamento della pelle maschile disponibili in 2 texture per soddisfare efficacemente le esigenze di tutte le tipologie cutanee: Gel Crème Matifiant e Baume Confort.

Gel Crème Matifiant, anti-età, anti-stress, riequilibranti o nutrienti è l’ideale per la pelle da mista a grassa. Non untuoso e asciutto, incredibilmente fresco e leggero, penetra rapidamente, lasciando una sensazione di pelle “nuda” e rivitalizzata. L’estratto di Tè di Giava e l’amido di origine vegetale riducono l’eccesso di sebo, minimizzano i pori e contribuiscono a opacizzare l’epidermide per tutto il giorno.

Con la sua azione riequilibrante, Gel-Crème Matifiant leviga e migliora la qualità della pelle fin dalla prima applicazione, attenuandone immediatamente la lucidità. Ad ogni successivo utilizzo, minimizza i pori. Baume Confort soddisfa le esigenze della pelle da normale a secca. La texture innovativa associa ingegnosamente la leggerezza di un fluido con il comfort di un balsamo nutriente. Il burro e l’olio di Karité, il Fitosqualano e l’olio di Girasole assicurano un nutrimento elevato senza ungere e rinforzano il film protettivo dell’epidermide. Intensamente nutrita, la pelle secca è immediatamente distesa e resta piacevolmente morbida a lungo. Baume Confort nutre intensamente la pelle che resta ultra-confortevole e senza alcuna sensazione di tensione.

Ogni fase è essenziale e concepita per completare le altre. Utilizzati quotidianamente, i prodotti della gamma offrono risultati ottimali, l’epidermide è completamente rafforzata e rivitalizzata, mentre i segni di stanchezza e invecchiamento svaniscono.

Per Sisleÿum for Men, Sisley svela una nuova fragranza ispirata alla natura, dal fascino fresco e maschile, ma rigorosamente fedele allo spirito della Maison. Note legnose, ambrate e speziate si fondono con gli oli essenziali di Maggiorana, Rosmarino e Salvia che leniscono, tonificano, stimolano e purificano la pelle, diffondendo la loro fragranza aromatica. Semplice, essenziale, ad alte prestazioni ed esclusivamente maschile.