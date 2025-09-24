RAKxa amplia la sua offerta di benessere con nuovi programmi di salute integrativa

RAKxa, rinomata destinazione di benessere integrativo nel cuore di Bangkok, lancia quattro nuovi programmi personalizzati: RAKxa Integrative Longevity, Women’s Health, Energy Renewal e Sleep Enhancement.

Questi nuovi percorsi rafforzano ulteriormente l’impegno di RAKxa verso un approccio olistico e su misura, che fonde la scienza moderna con le antiche tradizioni di benessere orientale, il tutto in un ambiente di cura altamente personalizzata. Basati sui cinque pilastri della filosofia RAKxa — Esercizio, Nutrizione, Riposo, Trattamenti Rigenerativi e Gestione dello Stress — i nuovi programmi rappresentano l’evoluzione naturale dell’approccio integrativo distintivo del retreat.

RAKxa Integrative Longevity

Pensato per promuovere un invecchiamento sano e vitale, questo programma si basa su evidenze scientifiche e mira a prolungare la salute nel tempo, mantenendo le funzioni fisiche e cognitive. Unendo diagnosi avanzate di laboratorio a pratiche della medicina tradizionale thailandese, cinese e ayurvedica, il programma rivela indicatori chiave dello stato di salute e stimola la naturale capacità del corpo di ritrovare equilibrio e resilienza. Il programma include medicina dello sport, agopuntura, trattamenti ayurvedici, infusioni antiossidanti e pratiche energetiche mirate a contrastare i segni dell’invecchiamento.

Women’s Health

Creato esclusivamente per le donne, questo percorso favorisce l’equilibrio ormonale, il benessere emotivo e la vitalità femminile in ogni fase della vita. Unendo test diagnostici avanzati e pratiche tradizionali, il programma individua eventuali squilibri e propone trattamenti personalizzati come esercizi per l’equilibrio ormonale, terapie per esaltare la luminosità della pelle e sostegno alla salute mentale e lucidità. Include anche tecniche di cura femminile thailandese, massaggi addominali e craniosacrali, trattamenti IV e sessioni in camera iperbarica.

Energy Renewal

Pensato per chi soffre di burnout, stress cronico o calo energetico, questo programma aiuta a ristabilire i livelli di energia, migliorare la lucidità mentale e regolare la risposta allo stress. Attraverso il riequilibrio ormonale, l’integrazione nutrizionale e la regolazione del sistema nervoso, Energy Renewal favorisce la resilienza fisica, la stabilità emotiva e una maggiore performance cognitiva. Ideale per persone con uno stile di vita intenso e sotto pressione.

Sleep Enhancement

Questo programma è pensato per chi soffre di disturbi del sonno legati a stress, tensioni o alterazioni del ritmo circadiano. L’approccio combina tecniche mirate come bodywork terapeutico, terapia vibrazionale, esercizi di respirazione e impacchi alle erbe per sciogliere tensioni fisiche ed emotive. Un itinerario su misura aiuta a ristabilire il ritmo naturale del corpo, favorendo un sonno profondo e rigenerante, con effetti benefici su energia, equilibrio cognitivo e benessere generale.

Con questi nuovi programmi, RAKxa riafferma la sua filosofia: il benessere è “su misura” non “taglia unica”. L’approccio altamente personalizzato risponde alle esigenze in continua evoluzione degli ospiti internazionali, offrendo percorsi unici per ristabilire l’equilibrio, prevenire disagi e riconnettersi con sé stessi.

I quattro nuovi programmi si affiancano ai dodici già esistenti, tra cui Detox, De-Stress, Supporto Immunitario e Intestinale, Estetica, e Recupero Fisico e della Mobilità, ampliando ulteriormente l’offerta per chi cerca salute duratura e rigenerazione profonda.

Che si voglia ritrovare energia, prevenire o semplicemente riscoprire se stessi, RAKxa invita a rallentare, ascoltare e riscoprire il significato autentico dell’equilibrio e della completezza.