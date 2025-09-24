Resort & SPA

RAKxa amplia la sua offerta di benessere con nuovi programmi di salute integrativa

By Gabriella Frigerio

RAKxa, rinomata destinazione di benessere integrativo nel cuore di Bangkok, lancia quattro nuovi programmi personalizzati: RAKxa Integrative LongevityWomen’s HealthEnergy Renewal Sleep Enhancement. 

Questi nuovi percorsi rafforzano ulteriormente l’impegno di RAKxa verso un approccio olistico e su misura, che fonde la scienza moderna con le antiche tradizioni di benessere orientale, il tutto in un ambiente di cura altamente personalizzata. Basati sui cinque pilastri della filosofia RAKxa — Esercizio, Nutrizione, Riposo, Trattamenti Rigenerativi e Gestione dello Stress — i nuovi programmi rappresentano l’evoluzione naturale dell’approccio integrativo distintivo del retreat. 

RAKxa Integrative Longevity 

Pensato per promuovere un invecchiamento sano e vitale, questo programma si basa su evidenze scientifiche e mira a prolungare la salute nel tempo, mantenendo le funzioni fisiche e cognitive. Unendo diagnosi avanzate di laboratorio a pratiche della medicina tradizionale thailandese, cinese e ayurvedica, il programma rivela indicatori chiave dello stato di salute e stimola la naturale capacità del corpo di ritrovare equilibrio e resilienza. Il programma include medicina dello sport, agopuntura, trattamenti ayurvedici, infusioni antiossidanti e pratiche energetiche mirate a contrastare i segni dell’invecchiamento. 

Women’s Health 

Creato esclusivamente per le donne, questo percorso favorisce l’equilibrio ormonale, il benessere emotivo e la vitalità femminile in ogni fase della vita. Unendo test diagnostici avanzati e pratiche tradizionali, il programma individua eventuali squilibri e propone trattamenti personalizzati come esercizi per l’equilibrio ormonale, terapie per esaltare la luminosità della pelle e sostegno alla salute mentale e lucidità. Include anche tecniche di cura femminile thailandese, massaggi addominali e craniosacrali, trattamenti IV e sessioni in camera iperbarica. 

Energy Renewal 

Pensato per chi soffre di burnout, stress cronico o calo energetico, questo programma aiuta a ristabilire i livelli di energia, migliorare la lucidità mentale e regolare la risposta allo stress. Attraverso il riequilibrio ormonale, l’integrazione nutrizionale e la regolazione del sistema nervoso, Energy Renewal favorisce la resilienza fisica, la stabilità emotiva e una maggiore performance cognitiva. Ideale per persone con uno stile di vita intenso e sotto pressione. 

Sleep Enhancement 

Questo programma è pensato per chi soffre di disturbi del sonno legati a stress, tensioni o alterazioni del ritmo circadiano. L’approccio combina tecniche mirate come bodywork terapeutico, terapia vibrazionale, esercizi di respirazione e impacchi alle erbe per sciogliere tensioni fisiche ed emotive. Un itinerario su misura aiuta a ristabilire il ritmo naturale del corpo, favorendo un sonno profondo e rigenerante, con effetti benefici su energia, equilibrio cognitivo e benessere generale. 

Con questi nuovi programmi, RAKxa riafferma la sua filosofia: il benessere è “su misura” non “taglia unica”. L’approccio altamente personalizzato risponde alle esigenze in continua evoluzione degli ospiti internazionali, offrendo percorsi unici per ristabilire l’equilibrio, prevenire disagi e riconnettersi con sé stessi. 

I quattro nuovi programmi si affiancano ai dodici già esistenti, tra cui Detox, De-Stress, Supporto Immunitario e Intestinale, Estetica, e Recupero Fisico e della Mobilità, ampliando ulteriormente l’offerta per chi cerca salute duratura e rigenerazione profonda. 

Che si voglia ritrovare energia, prevenire o semplicemente riscoprire se stessi, RAKxa invita a rallentare, ascoltare e riscoprire il significato autentico dell’equilibrio e della completezza. 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it