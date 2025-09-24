Andromeda: Tomasella presenta la libreria che ridefinisce lo spazio living

Tomasella si distingue per la capacità di creare soluzioni d’arredo che rispondono alle reali esigenze dell’abitare contemporaneo. L’azienda mette al centro il vivere quotidiano, proponendo collezioni che combinano estetica ricercata e funzionalità, per rendere il design accessibile a tutti senza rinunciare al valore del dettaglio.

Ogni proposta firmata Tomasella nasce con l’intento di dare forma a spazi accoglienti ed eleganti, in cui ogni soluzione d’arredo dialoga armoniosamente con l’ambiente. In questo contesto si inserisce Andromeda che ridefinisce il concetto stesso di libreria, trasformandosi in un vero e proprio elemento architettonico.

Si tratta di un sistema compositivo raffinato, versatile e altamente personalizzabile, pensato per integrarsi in qualsiasi contesto. Grazie a un design aereo, Andromeda si sviluppa in verticale con strutture che vanno da pavimento a soffitto, creando un perfetto equilibrio tra pieni e vuoti, trasparenze e volumi. Le finiture materiche e i particolari in metallo danno vita a un gioco di contrasti che esalta l’identità della collezione, rendendola protagonista dello spazio.

Disponibile anche nella versione bifacciale, Andromeda si presta a molteplici configurazioni: da divisorio elegante in spazi open space a scenografico sfondo per la zona living.

Con questa nuova libreria, Tomasella rinnova la propria missione, quella di offrire soluzioni d’arredo funzionali, configurabili su misura, che garantiscono continuità stilistica in tutti gli ambienti della casa.