Nutriage Gel Cream di Cosmetici Magistrali, la nuova frontiera della skincare anti-age

Cosmetici Magistrali presenta Nutriage Gel Cream, la novità che arricchisce la linea Nutriage con una texture sorprendentemente soffice e leggera, ideale per chi desidera nutrimento e comfort senza rinunciare alla leggerezza. Questa innovativa formulazione è stata studiata per rispondere alle esigenze delle pelli secche ma non particolarmente disidratate, offrendo un comfort immediato pur mantenendo un’elevata efficacia nel contrastare i segni del tempo e le aggressioni ambientali.

Una valida alternativa alla Nutriage Cream, dalla texture più ricca e fondente, Nutriage Gel Cream con melatonina, rappresenta un’evoluzione della dermocosmesi scientifica: performance mirata, tocco setoso e leggerezza al servizio della bellezza secca e/o matura.

Nota soprattutto per il suo ruolo nella regolazione del ritmo circadiano, la melatonina si rivela oggi una risorsa preziosa anche per la cute. Studi recenti hanno dimostrato la sua azione antiossidante, protettiva e rigenerante, capace di rafforzare la barriera cutanea, proteggere dall’inquinamento e contrastare il foto- e crono-invecchiamento.

Con l’età, però, la produzione naturale di melatonina da parte della pelle diminuisce. Per questo l’integrazione topica rappresenta una moderna strategia anti-age, possibile anche grazie alla tecnologia esclusiva Melatosphere® di Cantabria Labs Difa Cooper.

Melatosphere® è un sistema di veicolazione brevettato che incapsula la melatonina in Oleosphere®, una combinazione di oli dermoaffini come Avocado, Opuntia e Rosa Mosqueta. Questa tecnologia non solo consente un assorbimento mirato, ma potenzia l’azione antiossidante della melatonina, favorendo la rigenerazione cutanea e restituendo tono e vitalità alla pelle.

