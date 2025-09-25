Carl Hansen & Søn presenta la nuova versione del famoso Hunting Table

L’Hunting Table incarna l’esclusiva capacità di Børge Mogensen di unire una solida lavorazione a dettagli estetici e funzionali, in cui i materiali parlano da soli. Dopo aver rilanciato, nel 2018, questo tavolo nelle sue dimensioni originali, Carl Hansen & Søn ne sta ora introducendo una versione più ampia e spaziosa che permette di ospitare più commensali.

Il design strutturale dell’Hunting Table include due cavalletti in legno massello con gambe ad angolo che sostengono un piano sottile impiallacciato con spigoli arrotondati e bordi a loro volta in legno massello. La stabilità si ottiene montando due barre trasversali (in ottone o in acciaio inox) tra i cavalletti e il piano del tavolo: un tocco funzionale che migliora l’estetica del tavolo. Un altro dettaglio raffinato è costituito dal giunto a tenone tra le gambe del tavolo, fissato con cunei in legno a contrasto, levigato meticolosamente a mano e rifinito dagli abili artigiani di Carl Hansen & Søn.

Knud Erik Hansen, Amministratore delegato e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Søn, ha dichiarato: “Inizialmente Børge Mogensen aveva progettato il suo elegante Hunting Table per la mostra denominata “Cabinetmaker Guild’s Furniture Exibition” svoltasi a Copenaghen nel 1950, con il tema ispirato alla caccia “The Hunting Lodge”, e per la quale aveva progettando anche la Huntsman Chair BM1106. Questi tavoli recano l’inequivocabile firma di Børge Mogensen, unendo il suo senso di semplicità e complessità in un design raffinato”. Inoltre aggiunge: “Dopo diversi anni sul mercato, abbiamo assistito a una richiesta crescente di una versione più grande di questo particolare tavolo: è per questo motivo che siamo lieti di presentarne uno più spazioso, con otto posti a sedere”.

L’Hunting Table BM1160 sarà disponibile nei negozi a partire da agosto 2025.