Sisley-Paris presenta due nuovi prodotti d’avanguardia per completare la beauty routine

Un approccio innovativo al make-up, con tutti i benefici skincare con risultati senza compromessi, per qualsiasi tipo di pelle. E’ quello che promette Sisley Paris con il lancio di due nuovi prodotti creati per completare la beauty routine quotidiana: Phyto-Teint Primer e Phyto-Teint Poudre Libre.

Phyto-Teint Primer rappresenta la sintesi perfetta tra make-up e skincare. Maison Sisley rende disponibile tre formule, ciascuna sviluppata per soddisfare esigenze cutanee specifiche, in modo rapido, con semplicità ed efficacia:

Phyto-Teint Primer Glow dona alla pelle spenta un aspetto radioso e luminoso. Arricchito con Ideal Skin Complex e con estratto di Kale, noto per le sue proprietà illuminanti, il nuovo primer esalta la radiosità e affina la grana epidermica. Con la sua tonalità pesca iridescente, dona un effetto glow delicato e uniforma l’incarnato.

Phyto-Teint Primer Matte per la pelle grassa o che richiede un finish opaco. Ha una consistenza ultra-sensoriale, simile a un gel che opacizza istantaneamente l’epidermide, riducendo la visibilità dei pori e delle imperfezioni. Formulato con Ideal Skin Complex ed estratto di foglie di Alchemilla, affina la grana della pelle applicazione dopo applicazione, lasciandola visibilmente più levigata. Per la pelle grassa o che richiede un finish opaco.

Phyto-Teint Primer Correct è indicato per la pelle spenta con sottotono giallo. Grazie alla combinazione di Ideal Skin Complex, estratto di Piccolo Farro e SPF25, restituisce trasparenza alla pelle, donandole un finish come di porcellana e attenuandone immediatamente la pigmentazione, i pori e le imperfezioni. Con il tempo, essa appare meno spenta e le irregolarità si riducono. La soluzione ideale per agire con successo su ogni tipo di pelle con pigmentazione gialla o dal tono non uniforme.

Una risposta su misura per diverse tipologie di pelle: grassa, spenta o con irregolarità della pigmentazione. Phyto-Teint Primer agisce al tempo stesso come make-up e come trattamento. In altre parole: più lo si utilizza, meno se ne avrà bisogno.

L’applicazione

Applicati con un pennello o con le dita, i nuovi Phyto-Teint Primer scivolano e si fondono perfettamente con la pelle. La avvolgono e si adattano a ogni suo movimento per un risultato impercettibile e naturale.

Phyto-Teint Poudre Libre è un’assoluta novità nel suo genere. L’innovativa poudre sfata il mito secondo cui i prodotti in polvere inaridiscono la pelle. Grazie alla tecnologia a microemulsione migliora invece la biodisponibilità degli ingredienti e idrata in modo significativo l’epidermide nel tempo.

Oltre ai reali benefici di trattamento, Phyto-Teint Poudre Libre idrata a lungo e in profondità, riduce la visibilità dei pori e migliora la qualità cutanea. La pelle appare fresca, elastica e più luminosa.

Disponibile in quattro tonalità, Phyto-Teint Poudre Libre offre un effetto soft-focus e opacizzante che attenua imperfezioni, linee sottili e rughe. Impercettibile, si fonde con l’epidermide per un risultato seconda pelle, garantendo al contempo una tenuta impeccabile per tutto il giorno. Gli studi dimostrano che dopo quattro settimane di utilizzo, i pori appaiono più affinati, mentre la pelle è idratata, più levigata e luminosa.

Quattro tonalità, tutte dall’effetto vellutato e finish delicato

Shimmer: una tonalità universale con base luminosa.

una tonalità universale con base luminosa. Translucent: una tonalità universale con base opaca.

una tonalità universale con base opaca. Rosy: una tonalità rosata con base opaca.

una tonalità rosata con base opaca. Deep: una tonalità terracotta intensa con base opaca.

La nuova routine Sisley Paris non mira solo a perfezionare l’incarnato, ma migliora la qualità della pelle nel tempo. Grazie al rivoluzionario Ideal Skin Complex a tripla azione, i prodotti Sisley Paris contrastano gli agenti esterni e accentuano l’idratazione e la luminosità cutanea.

La ricerca nel campo della Fitocosmetologia ha portato allo sviluppo di un complesso che: idrata intensamente, affina la grana della pelle conferendole un aspetto più levigato oltre a migliorarne la luminosità dell’incarnato, giorno dopo giorno.